Filmările din trafic îi lasă pe șoferii agresivi fără permis: zeci de cazuri la Sibiu

Pe scurt: De la lansarea aplicației e-SAR, cetățenii au devenit ochii Poliției pe șosele. Vezi câți șoferi au fost prinși și amendați, care sunt zonele cu cele mai multe reclamații și cum poți depune o sesizare.

Peste 1.900 de conducători auto au fost sancționați pentru comportament agresiv în trafic, în urma sesizărilor trimise de cetățeni prin aplicația e-SAR, potrivit datelor obținute de Economica.net de la Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR).

Aplicația e-SAR a fost operaționalizată pe 27 octombrie 2024, în cadrul platformei hub.mai.gov.ro, și permite oricărui participant la trafic care este martor la comportament agresiv în trafic să trimită Poliției o sesizare, însoțită de o înregistrare audio-video.

De la lansare și până la finalul lunii iunie 2026, au fost primite 2.292 de sesizări redactate corect și complet. Dintre acestea, 1.569 au fost înregistrate în perioada 27 octombrie 2024 – 31 decembrie 2025, iar 723 în primele șase luni din 2026.

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În urma verificărilor efectuate de polițiștii rutieri pe baza acestor sesizări prin e-SAR, au fost sancționați 1.912 conducători de vehicule. Din aceștia, 1.383 au fost amendați în perioada 27 octombrie 2024 – 31 decembrie 2025, iar 529 în primul semestru al anului 2026.

Bucureștiul, Iașiul și Timișul, în topul reclamațiilor pentru agresivitate în trafic

Cele mai multe sancțiuni aplicate în urma sesizărilor cetățenilor au fost înregistrate la București, cu 424 de sancțiuni, urmat de Brigada Autostrăzi, cu 275 de sancțiuni, Iași – 180, Timiș – 121, Ilfov – 95, Constanța – 84, Cluj – 65, Brașov – 62, Sibiu – 56 de sancțiuni, Prahova – 51, Argeș – 42, Bacău – 39, Buzău – 34, Dolj – 31, Vâlcea – 27, Neamț – 26, Giurgiu – 26, Galați – 24, Maramureș – 23 și Dâmbovița – 22 de sancțiuni, potrivit informațiilor furnizate de IGPR.

Legea definește comportamentul agresiv în trafic printr-o listă de manevre periculoase: deplasarea repetată de pe o bandă pe alta pentru a depăși un șir de vehicule, întoarcerea prin folosirea frânei de ajutor, pornirea de pe loc prin patinarea excesivă a roților, circulația la distanță foarte redusă față de alt vehicul pentru a-l intimida pe șofer, folosirea repetată a semnalelor sonore sau luminoase pentru a obliga nejustificat eliberarea benzii, conducerea motocicletei sau mopedului pe o singură roată, mersul cu spatele în scopul intimidării, derapajul controlat intenționat sau accelerarea repetată a motorului cu scopul de a deranja persoanele din zona drumului public, conform articolului 54^1 din OUG nr. 195/2002, republicată.

Amenda pentru comportament agresiv, majorată odată cu salariul minim

Sancțiunea pentru comportamentul agresiv în conducerea vehiculelor pe drumurile publice este de 4-5 puncte de amendă, la care se adaugă măsura complementară a reținerii permisului de conducere pentru 30 de zile, potrivit articolului 100 alineatul (3) litera i) din OUG nr. 195/2002, republicată. Valoarea punctului de amendă a crescut la 216,25 de lei începând cu 1 iulie 2026, ca urmare a majorării salariului minim brut pe economie, un punct-amendă reprezentând 5% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, conform articolului 98 din același act normativ.

Cum poate un șofer sau pieton să sesizeze un comportament agresiv în trafic

Pentru a trimite o sesizare, cetățeanul trebuie mai întâi să își creeze un cont pe platforma online a Poliției Române. După autentificare, poate accesa aplicația e-SAR, parte a „Hub-ului de servicii la nivelul MAI”, completează formularul cu detaliile abaterii la care a fost martor și încarcă înregistrarea audio-video sau video care o dovedește.

Sesizarea trebuie să conțină obligatoriu datele de identificare ale petentului – nume, prenume și cod numeric personal –, datele de contact – număr de telefon și adresă de corespondență –, o declarație pe propria răspundere privind veridicitatea celor percepute și a înregistrării, precum și data, ora și locul faptei sau informații suficiente pentru identificarea acestuia, potrivit OUG 84/2024.

De asemenea, sesizarea trebuie să includă un format valid de număr de înmatriculare, conform Ordinului MAI. Petentul trebuie să confirme că a văzut nemijlocit manevrele agresive, în calitate de participant la trafic, și să își dea consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Trimiterea online a sesizării are aceeași valoare juridică precum semnarea olografă, iar utilizatorul își asumă expres autenticitatea informațiilor furnizate, inclusiv a înregistrării. Odată transmisă, o sesizare nu mai poate fi anulată sau actualizată, dar stadiul și modalitatea de soluționare pot fi urmărite direct din aplicația e-SAR. Verificarea sesizărilor este realizată de poliția rutieră.

Cadrul legal care a transformat cetățeanul în partener al Poliției pentru reclamarea agresivității în trafic este OUG 84/2024, oficializată pe 29 iunie 2024, care prevede că șoferii pot fi amendați pe baza înregistrărilor audio-video făcute de alți participanți la trafic și transmise poliției rutiere. La începutul anului 2025, MAI a elaborat ordinul care descrie pașii concreți pe care cetățenii trebuie să îi urmeze pentru a redacta corect și complet sesizările privind comportamentul agresiv al șoferilor.