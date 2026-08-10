Fostul concubin al Adrianei Viliginschi, acuzat că a șantajat-o pe Amiana Păștină după crima pentru avere, a fost trimis în judecată. El a contestat măsura și a cerut eliberarea, însă judecătorii au fost fermi.

Amiana Păștină, femeia care și-a ucis mama cu complicitatea unei asistente medicale din Cisnădie și a psiholoagei Adriana Viliginschi, a fost șantajată de doi apropiați ai acesteia din urmă. Ei i-au cerut suma colosală de 100.000 de euro pentru a nu o denunța și a nu da în vileag teribilul omor. Conform procurorilor, ambele persoane care au încercat să obțină banii de la fiica acuzată de matricid făceau parte din anturajul strâns al Adrianei Viliginschi. Mai mult, surse de încredere au precizat că bărbatul implicat în activitatea infracțională era, la acea vreme, chiar iubitul psiholoagei. Tentativa de șantaj a avut loc la doar câteva zile de la comiterea crimei. Cei doi i-au trimis Amianei Păștină mai multe mesaje de amenințare în care îi pretindeau suma de bani, însă femeia nu a dat curs solicitărilor și nu a răspuns la mesaje.

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Fostul concubin al Adrianei Viliginschi a fost arestat preventiv la începutul lunii iulie, iar femeia care l-a ajutat a fost plasată în control judiciar. Bărbatul nu a fost de la început de acord cu măsura și a contestat-o.

Ulterior, în 28 iulie, judecătorii Tribunalului Sibiu au constatat legalitatea și temeinicia măsurii arestării preventive a inculpatului trimis în judecată pentru șantaj și nedenunțare. „(…) constată legalitatea și temeinicia măsurii arestării preventive a inculpatului P.O., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de șantaj în formă continuată (…) (3 acte materiale) și nedenunțare. (…) menține măsura arestării preventive a inculpatului P. O”, se arată în soluția pe scurt dată de magistrați.

Bărbatul a contestat și de această dată decizia, în speranța că va fi eliberat, iar dosarul a ajuns la Curtea de Apel Alba Iulia, acolo unde, în 5 august, magistrații au respins, ca nefondată, cererea lui. Prin urmare, fostul concubin al lui Viliginschi rămâne în spatele gratiilor.

Vă reamintim că Amiana Păștină s-a sinucis în arestul IPJ Alba în luna mai. (DETALII AICI) Ea urma să fie trimisă în judecată pentru că, în vara anului 2024, și-a omorât mama, o contabilă respectată din Sibiu, a cărei avere era estimată la peste un milion de euro.

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