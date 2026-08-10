Fostul șef al RAR Sibiu, condamnat la închisoare pentru mai multe fapte de corupție, s-a predat. Acesta a mers la pușcărie, în Aiud, după ce a fost dat în urmărire generală.

Ioan Cătălin Oțetea, fostul director al RAR Sibiu, a primit o pedeapsă de 4 ani și 10 luni de închisoare cu executare în regim de detenție, fiind găsit vinovat de luare de mită și trafic de influență. În 6 august, polițiștii l-au căutat acasă pe Oțetea pentru a pune în aplicare mandatul de executare a pedepsei, însă el nu a fost găsit la domiciliu. Prin urmare, el a fost dat în urmărire generală.

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După trei zile, în 9 august, Ioan Cătălin Oțetea s-a predat. El s-a prezentat singur la Penitenciarul Aiud, acolo unde va executa pedeapsa cu închisoarea.

Potrivit surselor Ora de Sibiu, fostul șef de la RAR ar fi fost plecat în străinătate.



De ce a fost condamnat fostul șef RAR Sibiu

Condamnarea lui Ioan Cătălin Oțetea este rezultatul unui dosar amplu de corupție la Reprezentanța RAR Sibiu, unde fostul șef aproba personal „programările de urgență” la inspecția tehnică și încasa 200 de euro pentru fiecare mașină introdusă peste rând, într-un mecanism care ar fi funcționat ani la rând cu ajutorul unei rețele de intermediari. Decizia definitivă a fost pronunțată pe 5 august 2026 de Curtea de Apel Alba Iulia, care a menținut pedepsele stabilite inițial de Tribunalul Sibiu.

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