Imagini care au stârnit revoltă într-un cartier din Sibiu: o femeie a făcut plajă în parc, în fața unei grădinițe / video

Update

Femeia care apare în imaginile trimise redacției a contactat ziarul și susține că informațiile prezentate inițial nu sunt adevărate. Aceasta afirmă faptul că Grădinița nr. 33 se află la o distanță considerabilă de parc și pe o altă stradă, iar locul de joacă pentru copii este împrejmuit și separat de zona în care se află băncile și mesele.

Aceasta susține că parcul este folosit în special de persoane în vârstă și reclamă, la rândul său, mai multe probleme din zonă: proprietari care își plimbă câinii fără să curețe după aceștia, adolescenți care fumează și bănci murdare din cauza excrementelor de păsări.

Femeia mai spune că, în condițiile în care ștrandul municipal din Sibiu nu este deschis, iar prețurile piscinelor private sunt, în opinia sa, ridicate în raport cu serviciile oferite, consideră că nu a făcut nimic greșit stând la soare în parcul din apropierea locuinței, într-un moment în care, spune ea, zona era aproape goală.

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Totodată, aceasta afirmă că persoana care a făcut observații în legătură cu situația avea mașina parcată în apropierea parcului și că i-ar fi făcut un gest considerat jignitor.

Știre inițială

Un incident lipsit de orice jenă a stârnit revolta locatarilor de pe Aleea Artileriștilor din Sibiu. O femeie a fost surprinsă făcând plajă în fața unei grădinițe, sfidând total regulile de bun simț și comunitate.

Întâmplarea a avut loc sâmbătă, 8 august, în jurul orei 15:00, în părculețul situat în fața Grădiniței nr. 33. O locatară din zonă, Adriana, a fost martoră la scenă și a reușit să surprindă momentul. Comportamentul sfidător s-a repetat însă și duminică, 9 august, în timp ce Adriana era plecată din oraș.

„Ieri am fost plecată din Sibiu și era mama acasă. Mi-a zis: ‘Tu? Iar a venit doamna aia!’. Nu s-a mai așezat pe bancă, deși în parc avem și două mese. Și-a pus cearșaful direct pe masă și stătea acolo. Nici nu știu cum o fi urcat pe masă și nici cine este. A trecut multă lume prin zonă”, povestește Adriana D.

Chiar astăzi, luni, 10 august, în jurul orei 14:30, femeia a fost văzută din nou în aceeași ipostază.

Locatarii sunt siderați

Prezența femeii a stârnit indignarea trecătorilor și a vecinilor, majoritatea persoane în vârstă. O femeie mai în vârstă, care se întorcea de la biserică, a luat-o la rost pe cea suprinsă la plajă, însă a fost complet ignorată. Martorii spun că femeia dădea dovadă de o totală lipsă de decență, stând întinsă pe masa destinată comunității.

„O femeie i-a spus: ‘Ce faci, femeie, aici? Chiar nu ți-e rușine? Că aici nu e ștrand, aici e un parc. Vii, stai pe bancă, te relaxezi, nu stai tu în modul acesta. Vii aici și faci plajă, du-te pe Valea Săpunului!’ Dar nu a băgat-o în seamă”, relatează locatarii.

Zona este frecventată zilnic de părinți, bunici și copii mici care vin să se joace sau să se relaxeze. Vecinii, mulți dintre ei trecuți de 70-80 de ani, sunt revoltați de acest gen de comportament care afectează liniștea și confortul întregii comunități.

„Pentru toți este incomfortabil. Copiii vin acolo, oamenii se așază pe bancă, mai povestesc , iar dânsa era acolo. Ne-am gândit chiar să chemăm Poliția Locală, pentru că un astfel de spectacol nu are ce căuta într-un spațiu public, cu atât mai puțin lângă o grădiniță”, a adăugat Adriana.

Locatarii speră ca autoritățile locale să ia atitudine și să monitorizeze mai atent zona, astfel încât spațiile verzi și locurile de joacă să rămână curate și civilizate pentru toți sibienii.

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▶ Vezi pagina acestui video: Imagini care au stârnit revoltă într-un cartier din Sibiu: o femeie a făcut plajă în parc, în fața unei grădinițe — VIDEO

Ce riscă femeia?

Fapta poate fi sancționată cu amendă între 200 și 1.000 de lei, potrivit Legii 61/1991, dacă este încadrată drept gest obscen săvârșit în public, de natură să provoace indignarea cetățenilor.