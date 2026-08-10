În culisele Blocului Operator de Ortopedie de la Spitalul Județean Sibiu: cum este pregătită fiecare intervenție

Pe scurt: De la verificarea motorului ortopedic până la codificarea truselor sterilizate, iată cum funcționează, în culise, blocul operator de ortopedie de la spitalul județean Sibiu.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu a publicat un interviu cu Caltea Tatiana, asistent-șef al Blocului Operator Ortopedie Traumatologie, în care aceasta explică modul în care este organizată activitatea din sala de operație, de la pregătirea pacienților până la sterilizarea instrumentarului, potrivit Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Pregătirea sălii de operație începe cu o zi înainte

Potrivit asistentei-șefe, activitatea din blocul operator se organizează de către medicul șef în cadrul raportului de gardă din ziua precedentă, astfel încât pacienții să poată fi pregătiți din timp. Dimineața următoare, programul este aprobat prin corelarea volumului de cazuri cu resursele disponibile, iar echipa își structurează activitatea în funcție de complexitatea intervențiilor și de necesitatea imagisticii intervenționale (raze RX).

Printre verificările obligatorii înainte de fiecare intervenție se numără existența instrumentarului complet, verificarea stocului de implanturi – plăci, șuruburi, tije, proteze – și a dimensiunilor necesare, precum și confirmarea sterilizării instrumentarului și a valabilității acesteia. Echipa testează, de asemenea, aparatul de radiologie intraoperatorie (C-arm), verifică funcționarea motorului ortopedic (burghiu, fierăstrău, reamer), inclusiv bateriile și piesele de mână, aspiratorul chirurgical, electrocauterul, sursele de alimentare și cablurile.

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Se verifică periodic și reviziile tehnice și mentenanța preventivă a echipamentelor, iar toate aceste controale sunt consemnate într-un registru sau pe o listă de verificare înainte de începerea activității. În sală se recomandă utilizarea unui checklist preoperator prin care se confirmă că toate echipamentele sunt disponibile, funcționale și pregătite pentru utilizare, o măsură care reduce riscul de incidente și asigură desfășurarea intervenției în condiții de siguranță.

Sterilizarea și trasabilitatea instrumentelor, urmărite pas cu pas

Instrumentarul folosit în intervențiile ortopedice trece printr-un proces în mai multe etape: transportul către zona de decontaminare, pre-curățarea și curățarea – manuală sau mecanică, cu mașina automată de spălat și termodezinfecție –, dezinfecția, inspecția vizuală, împachetarea și asamblarea în vederea sterilizării. Toate aceste manevre sunt consemnate în Registrul de evidență a prelucrării materialelor reutilizabile, întocmit la nivelul Blocului Operator Ortopedie.

Fiecare trusă de instrumente este codificată conform registrului de codificare al produselor și instrumentelor reutilizabile din spital și are un cod unic de identificare, notat pe o etichetă dublu adezivă care ajunge atât în documentele medicale ale pacientului, cât și în Registrul de sterilizare de la stația de sterilizare. Procesul tehnic este realizat de personalul instruit al stației de sterilizare din Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, folosind indicatori chimici externi și interni (integrator).

După sterilizare, personalul verifică virarea culorii indicatorului chimic extern și etichetarea pachetului, pungii de plastic sau containerului, pe care sunt notate codul secției, codul trusei și codul aparatului. Indicatorul chimic intern este verificat în momentul deschiderii trusei; dacă virajul nu s-a produs, materialul este considerat nesterilizat și nu se utilizează, trusa fiind returnată serviciului de sterilizare împreună cu o notificare, pentru reprocesare.

În privința intervențiilor ortopedice de urgență, Caltea Tatiana a explicat că echipa blocului operator colaborează îndeaproape cu echipa chirurgicală încă din etapa de pregătire, asigurându-se că toate implanturile, instrumentarul și echipamentele specifice sunt complete și funcționale.

Comunicarea permanentă cu medicul ortoped, medicul anestezist și personalul din blocul operator are rolul de a anticipa necesarul pe parcursul intervenției și de a permite reacții rapide la orice modificare a planului operator, prioritatea fiind desfășurarea intervenției fără întârzieri, în condiții de maximă siguranță și cu respectarea strictă a protocoalelor de asepsie și trasabilitate a implanturilor.

Aprovizionarea cu implanturi și proteze ortopedice este urmărită prin monitorizarea permanentă a stocurilor și a consumului, în funcție de tipurile de intervenții programate și de urgențele care apar. Sunt verificate periodic nivelurile de stoc minim și maxim, termenele de valabilitate și integritatea ambalajelor, iar comunicarea cu blocul operator, medicii ortopezi și furnizorii se face constant pentru a anticipa necesarul și a evita lipsurile. Pentru implanturile speciale sau protezele personalizate, comenzile sunt lansate din timp, iar livrarea este urmărită înainte de data intervenției, cu respectarea procedurilor de recepție, trasabilitate și depozitare.

Pentru identificarea riscurilor care pot afecta siguranța pacientului, echipa verifică cu atenție documentația medicală, disponibilitatea și funcționalitatea echipamentelor, instrumentarului și implanturilor înainte de intervenție, respectând protocolul de identificare a pacientului și confirmarea membrului care urmează să fie operat.

Se verifică sterilitatea instrumentarului, integritatea ambalajelor implanturilor și funcționarea aparaturii, iar pe tot parcursul operației se menține o comunicare eficientă între membrii echipei, în paralel cu respectarea procedurilor de control al infecțiilor.

Printre măsurile propuse pentru îmbunătățirea organizării și eficienței blocului operator de ortopedie și traumatologie se numără optimizarea fluxului preoperator prin verificarea completă a pacienților, reducerea timpilor morți, standardizarea protocoalelor pentru fiecare tip de intervenție, creșterea predictibilității programului operator și îmbunătățirea comunicării între medicul ortoped, medicul anestezist și asistente.

Activitatea medicală din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu este susținută de Consiliul Județean Sibiu, inclusiv prin finanțarea și achiziționarea de aparatură medicală modernă, esențială pentru realizarea unor intervenții de înaltă performanță.