Pe scurt: Un video filmat sâmbătă arată interiorul tunelului aproape terminat de pe A1. Dacă ritmul actual se păstrează, șoferii ar putea trece pe acolo cu luni mai devreme decât era stabilit prin contract.

Tunelul de la Curtea de Argeș, parte a Secțiunii 4 (Tigveni – Curtea de Argeș) din Autostrada A1 Sibiu – Pitești, se apropie de finalizare.

Un nou videoclip realizat de Răducu Popa, publicat sub titlul „TUNEL Curtea de Argeș #40 – Aproape gata | AUTOSTRADA A1 Secțiunea 4 | 08.08.2026”, arată lucrările de instalații și de amenajare a căii de rulare din interiorul tunelului, filmate sâmbătă, 8 august 2026, potrivit Economica.net.

Este vorba despre primul tunel forat de pe o autostradă din România, un element tehnic care face parte din lucrările complexe ale acestei secțiuni de 9,86 km. Constructorul Porr a ajuns deja la etapa așternerii stratului asfaltic de uzură pe ultimii metri ai tronsonului, potrivit informațiilor transmise săptămâna trecută de directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

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Deschiderea circulației, posibilă mai devreme decât termenul contractual

Estimările privind o finalizare accelerată nu sunt noi. La finalul lunii iunie, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a prezentat imagini cu aceeași secțiune Tigveni – Curtea de Argeș, susținând că lucrările vor fi gata în august 2026, cu șase luni mai devreme față de termenul contractual din februarie 2027.

„În ritmul actual de lucru, anul acesta se va putea deschide circulația pe această secțiune, mai devreme față de termenul contractual (februarie 2027). După finalizarea acestei secțiuni, se va putea circula pe aproximativ 54 km din cei 122 km ai autostrăzii Sibiu-Pitești (#A1)”, a declarat Cristian Pistol, șeful CNAIR.

Detaliile contractului pentru secțiunea Tigveni – Curtea de Argeș

Secțiunea 4 a Autostrăzii A1 Sibiu – Pitești are o lungime de 9,86 km și este construită de antreprenorul PORR Construct SRL. Contractul are o durată totală de 60 de luni, dintre care 16 luni au fost alocate proiectării și 44 de luni execuției. Valoarea contractului se ridică la 1,678 de miliarde de lei, fără TVA, iar finanțarea provine din Programul Transport (PT) 2021-2027. Termenul contractual pentru deschiderea traficului este anul 2027.

Odată finalizată, această secțiune va permite circulația pe aproximativ 54 de kilometri din cei 122 de kilometri pe care îi va avea în total Autostrada A1 Sibiu – Pitești, unul dintre proiectele de infrastructură rutieră urmărite cu atenție în ultimii ani, alături de alte tronsoane aflate în lucru, precum lotul Boița–Cornetu.

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