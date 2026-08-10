Fostul fundaș al FC Hermannstadt, Kevin Ciubotaru, și-a început oficial aventura în fotbalul scoțian. În vârstă de 22 de ani, jucătorul a fost prezentat de Dundee United, echipă la care a ajuns după prăbușirea clubului sibian, iar la eveniment a fost însoțit de iubita sa, sibianca Andreea Popovici.

Imaginile publicate de clubul scoțian și pe rețelele sociale au atras atenția, Andreea Popovici fiind prezentă alături de fotbalist la semnarea contractului. Tânăra a marcat momentul printr-un mesaj publicat pe Instagram.

„Începutul unui nou capitol!”, a scris aceasta, în timp ce Kevin Ciubotaru i-a răspuns simplu: „Sprijinul meu!”.

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Transfer după dispariția Hermannstadtului

Mutarea lui Kevin Ciubotaru vine într-un moment dificil pentru fotbalul sibian. FC Hermannstadt nu s-a mai înscris în noul sezon al Ligii a II-a, după agravarea problemelor financiare, iar clubul este în proces de desființare.

În aceste condiții, fundașul stânga și-a găsit rapid o nouă echipă, semnând cu Dundee United, formație din prima ligă scoțiană.

Transferul reprezintă și o revenire într-un campionat pe care îl cunoaște foarte bine.

A crescut în fotbalul scoțian

Născut la Roma, Kevin Ciubotaru a copilărit în afara României și a fost format la academia celor de la Rangers, evoluând inclusiv pentru echipa secundă a clubului din Glasgow.

În vara anului 2023 a ajuns la FC Hermannstadt, după negocieri purtate și cu Dinamo. A fost ulterior împrumutat la Unirea Ungheni, iar după revenire s-a impus în primul „11”, devenind unul dintre cei mai apreciați fundași laterali tineri din campionat și atrăgând atenția selecționerilor echipei naționale.

Într-un interviu acordat FRF TV, Ciubotaru explica de ce a ales să revină în România.

„Ne-am mutat în România pentru că am văzut că era o șansă bună ca să fac pasul spre naționala mare. Eu spun că a fost o alegere. În Scoția, antrenorii erau foarte stricți în privința pregătirii fizice. Era foarte important să fii pregătit fizic, pentru că este un campionat destul de solicitant. Am trăit câțiva ani și în Anglia, unde se punea, de asemenea, mare accent pe partea fizică. Asta am învățat cel mai mult în afara țării.”

Fotbalistul a povestit și originea prenumelui său.

„Ai mei s-au mutat în Italia, dar aveau de gând inițial să se mute în Canada, iar de aceea mi-au pus numele Kevin, pentru că credeau că acolo vom trăi. Nu are nicio legătură cu Kevin din «Singur acasă».”

Iubita fotbalistului este sibiancă și studiază Medicina Dentară

Andreea Popovici este originară din Sibiu și a absolvit Colegiul Național „Octavian Goga”, iar în prezent este studentă la Medicină Dentară.

Discretă în mediul online, aceasta este nelipsită de la meciurile lui Kevin Ciubotaru. Potrivit imaginilor publicate pe rețelele sociale, cei doi formează un cuplu de aproximativ doi ani, iar acum au făcut împreună pasul către noua etapă din Scoția.

Pentru Kevin Ciubotaru, transferul la Dundee United reprezintă șansa de a-și relansa cariera într-un campionat pe care îl cunoaște, după încheierea neașteptată a aventurii de la Hermannstadt, club care și-a încetat activitatea la nivel profesionist din cauza problemelor financiare.