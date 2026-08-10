Pe scurt: Pe mai multe străzi din Veterani lucrările la rețele s-au terminat deja, iar acum urmează asfaltarea. Vezi ce se mai lucrează și când va fi gata totul.

Lucrările de viabilizare a cartierului Veterani din Sibiu, în perimetrul delimitat de străzile G-ral. Gheorghe Mărdărescu, Cpt. Grigore Ignat, G-ral. Grigore Baștan, G-ral Nicolae Dăscălescu, Dimitrie Cunțan și Nicolae Branga, au avansat, fiind finalizate în proporție de 65%, potrivit Primăriei Municipiului Sibiu.

Șapte străzi au deja rețelele și trotuarele finalizate

Pe străzile G-ral Ioniță Dăscălescu, Dimitrie Cunțan, Nicolae Branga, pe legătura DC-NB, G-ral Gr. Baștan, Av. Gheorghe Bănciulescu, G-ral Carol Davila și Cpt. V. Mărăcineanu, lucrările la rețele s-au încheiat, iar pe carosabil a fost așternută piatră spartă. Parcările au fost amenajate cu dale înierbate, iar pe trotuare s-a așternut betonul. Pe aceste tronsoane au fost amenajate și zonele verzi, iar noul sistem de iluminat public a fost montat. Aici urmează așternerea asfaltului, atât pe carosabil, cât și pe trotuare.

Pe strada Grigore Ignat, canalizarea pluvială și tubulatura pentru cablajul metropolitan au fost deja amenajate, iar trotuarele sunt la nivel de beton. În continuare, echipele vor releva un cablu electric, vor așterne piatra spartă pe carosabil și vor trece la asfaltarea drumului și a trotuarelor.

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Termenul de finalizare este 24 septembrie 2026

Pe strada G-ral Gheorghe Mărdărescu a fost finalizată canalizarea pluvială. Urmează amenajarea tubulaturii pentru cablajul metropolitan, așternerea balastului și a pietrei sparte pe carosabil, montarea bordurilor și a stâlpilor pentru iluminatul public, iar apoi asfaltarea.

Potrivit Primăriei Municipiului Sibiu, întreg proiectul de modernizare a infrastructurii din cartierul Veterani trebuie finalizat până la 24 septembrie 2026.