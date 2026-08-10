Pe scurt: Sute de artiști din țară și străinătate, spectacole aniversare și un colaj de tradiții UNESCO au transformat centrul Sibiului într-o scenă continuă timp de trei nopți.

Piața Mare din Sibiu a găzduit timp de trei seri consecutive spectacolele celei de-a 51-a ediții a Festivalului Internațional de Folclor „Cântecele Munților”, organizat de Consiliul Județean Sibiu prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiu, cu cofinanțare din partea Primăriei Municipiului Sibiu. Ediția din acest an a însemnat cinci zile de evenimente culturale, desfășurate în nouă spații din oraș.

Sute de artiști din țară și din străinătate au urcat pe scena centrală, spectacolele fiind prezentate de Iuliana Tudor, prezentatoare TVR. Vineri seara, spectacolul aniversar al „fraților” Oana Tomoiagă, Alexandru Brădățan, Gabriel Dumitru, Andreea Haisan și Paul Ananie a reunit interpreți de referință ai muzicii populare românești — Grupul „Iza”, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Nineta Popa, Codruța Rodean, Bogdan Cioranu, Ana Duminică și Adrian Neamțu — alături de ansamblurile „Cindrelul-Junii Sibiului”, „Veteranii Junii Sibiului” și „Ceata Junilor”. Invitații speciali Alexandra Ungureanu, Paul Surugiu – Fuego și Loredana & Orchestra „Agurida” au completat programul, iar spectatorii au rămas în fața scenei în ciuda ploii.

De la Cipru la Ardeal, o călătorie muzicală în Piața Mare

Sâmbătă seara, festivalul a purtat publicul într-o călătorie muzicală prin Cipru, Ucraina, Turcia, Maramureș, Moldova și Ardeal. Pe scenă au evoluat Orchestra de Tineret a Ansamblului Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului”, „Ceata Junilor” și Școala de Dans „Ioan Macrea”, alături de Natalia Popescu, Antonia Bogdan, Natalia Rusu, Sebastian Emanuel Stan, Daria Gâdea și Gabriela Tuță. Seara s-a încheiat cu ritmurile antrenante ale țambalistului Cătălin Iancu, care a încins atmosfera în Piața Mare.

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Duminică seara, Robert Târnăveanu a marcat 45 de ani de viață și 25 de ani de activitate artistică într-un spectacol aniversar construit pe ideea de familie. Alături de el au cântat Alina Bîcă, Adrian Neamțu, Zorica Savu, Victorița Lăcătușu, Nicușor Iordan, Luminița Dejan și peste 100 de elevi ai Școlii Populare de Arte „Ilie Micu” Sibiu, plus un grup extins de artiști invitați. Publicul a răspuns cu ropote de aplauze și a cântat de nenumărate ori alături de artist, potrivit organizatorilor. Detalii despre acest moment au fost relatate și în articolul despre spectacolul aniversar dedicat lui Robert Târnăveanu.

Junii Sibiului au adus pe scenă ritmurile de la UNTOLD

În ultima seară de festival, Junii Sibiului au recreat pentru publicul din Piața Mare momentul prezentat pe scena principală a Festivalului UNTOLD, într-o colaborare cu David Ciente, producătorul care a semnat piese pentru Selena Gomez, Inna, Alexandra Stan și Antonia. Ritmurile tradiționale s-au întâlnit cu beat-uri contemporane într-o construcție scenică amplă, primită cu entuziasm de public. Președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, a urmărit spectacolul din ultima seară.

Programul festivalului a inclus și momente dedicate patrimoniului cultural recunoscut de UNESCO: comunitatea din Fundu Moldovei a jucat polobocul bătrânesc, arcanul și jocul cel mare pe sunetul ceterei lui Călin Brăteanu, copiii din Săliștea de Sus – Maramureș au dansat în port tradițional pe ritm de zongoră, iar zeci de călușari din județele Argeș și Olt au demonstrat ritualul căluș.

Tradițiile locale au fost readuse în atenție prin obiceiul albirii pânzei la râu, prezentat de Școala de Dans „Ioan Macrea”, precum și prin jocuri vechi precum glâmboaca și brâul mărginenilor, din repertoriul Junilor Sibiului. Programul a cuprins și momente internaționale: ansamblul „Sonechko” a prezentat tablouri coregrafice inspirate de muncile câmpului, de război sau povești de dragoste, membrii ansamblului „Achna Forest” au recreat atmosfera tavernelor, iar italienii din „I Picciotti Da Purtedda” și artiștii turci din Istanbul au invitat publicul la petreceri pe ritmuri din Sicilia și din Orient.

La final, Silvia Macrea, manager al CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu, a mulțumit tuturor artiștilor participanți la a 51-a ediție a festivalului, publicului, Consiliului Județean Sibiu, Primăriei Municipiului Sibiu și partenerilor implicați. Festivalul Internațional de Folclor „Cântecele Munților” este inclus în calendarul mondial al organizației CIOFF și este organizat de Consiliul Județean Sibiu împreună cu CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu. Ediția a fost cofinanțată de Primăria Municipiului Sibiu, sponsor principal fiind Boromir, alături de parteneri precum Therme București, Cricova, Clinica Dru, Bere Sadu, TVR1, Centrul Cultural „Ion Besoiu”, Muzeul ASTRA, Muzeul Brukenthal, Aeroportul Internațional Sibiu și Promenada Mall Sibiu.