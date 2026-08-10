Când peria motorizată nu mai pornește, primul impuls este să cauți un aspirator nou. Totuși, problema poate fi mult mai mică: firele de păr se strâng în jurul axului, un rulment se blochează, iar cureaua de angrenare ajunge să patineze sau să se rupă. Înainte de a desfăcea carcasa, merită să verifici exact ce s-a oprit. Curățarea părții rotative nu este aceeași operațiune cu înlocuirea curelei, iar piesele de schimb pentru peria unui aspirator vertical trebuie alese după model, nu după asemănarea din fotografii.

Semnele care arată că peria nu are nevoie încă de o piesă nouă

Un motor care funcționează, dar o perie care nu se mișcă, indică adesea o rezistență mecanică. Părul, ața și fibrele de covor intră în spațiul dintre rolă și capacele laterale. La început, peria se rotește greu. Apoi se oprește complet. În unele cazuri, aspiratorul își reduce automat puterea sau întrerupe alimentarea către perie ca să evite suprasolicitarea.

Nu confunda zgomotul cu defectul motorului. Un bâzâit, un miros de cauciuc încălzit ori o rolă care pornește și se oprește sugerează că transmisia lucrează forțat. Un tutorial video despre demontarea unei perii arată o verificare esențială: capătul rolei trebuie să se învârtă liber înainte de montarea curelei. În comentarii, @deonnebrown963 a descris cum a găsit un mănunchi de păr ascuns în capătul rolei și a reușit să repună aspiratorul în funcțiune, evitând o achiziție nouă. (deonnebrown963, YouTube, Demontarea și curățarea periei Vax Air, 2025)

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Închide aspiratorul și scoate bateria sau ștecherul înainte de orice verificare. Apoi urmărește aceste indicii:

peria se rotește greu atunci când o miști cu mâna;

firele de păr sunt înfășurate lângă capacele laterale;

se aude un scârțâit, dar motorul aspiratorului funcționează;

rola pornește doar pe podea tare și se oprește pe covor;

luminile sau indicatorii se comportă diferit când peria este blocată.

Uneori, problema se rezolvă prin îndepărtarea firelor fără să desfaci complet capul de aspirare. Alteori, murdăria a trecut de zona vizibilă. Acolo începe diferența dintre o curățare rapidă și o reparație propriu-zisă.

Cum faci desfacerea periei rotative fără să pierzi ordinea pieselor

Demontarea trebuie tratată ca o operațiune de reasamblare, nu ca o simplă desfacere. Fă fotografii înainte de fiecare etapă și așază șuruburile pe o coală, în ordinea în care le-ai scos. Unele capete au un capac lateral, altele folosesc o clapetă sau o monedă pentru deblocarea rolei. Forțarea unei componente din plastic poate rupe clemele care țin axul pe poziție.

Pregătește un spațiu curat, o șurubelniță potrivită și o foarfecă cu vârf îngust. Nu începe lângă chiuvetă: componentele cu motor, senzori sau contacte electrice nu se spală. Ordinea poate fi următoarea:

deconectează capul de aspirare și îndepărtează bateria, dacă există; fotografiază partea inferioară și poziția curelei; deblochează clapeta sau scoate șuruburile fără să le amesteci; ridică rola și notează orientarea capătului pătrat ori a axului; curăță canalul, capacele și zona rulmentului; montează înapoi doar după ce rola se învârte liber.

Dacă un șurub nu se mișcă, oprește-te înainte să-i distrugi capul. O șurubelniță cu profil greșit poate transforma o curățare de câteva minute într-o intervenție dificilă. Rar, dar se întâmplă.

Curățarea părului și verificarea curelei de angrenare

Firele nu se taie la întâmplare. Caută canelura de ghidare de pe rolă și trece foarfeca pe lângă aceasta, fără să zgârii perii sau garniturile. Taie părul în două sau trei locuri, apoi trage-l cu o pensetă. Verifică și capetele rolei. Acolo se adună reziduuri compacte, greu de observat din exterior.

Recomandările de întreținere ale unui producător de aspiratoare fără fir descriu aceeași logică: aparatul se oprește, peria se detașează, firele se taie pe canelurile rolei, iar murdăria persistentă se îndepărtează după scoaterea rolei. Rotoarele mici pot fi blocate separat și trebuie curățate cu atenție.

După curățare, verifică cureaua. O curea bună este elastică, nu prezintă crăpături și nu atârnă excesiv. Dacă este ruptă, lucioasă pe margini sau întinsă, nu încerca să o lipești. O curea nepotrivită poate patina și poate încălzi motorul.

De exemplu: dacă rola are 25 cm, axul pătrat este intact, iar cureaua doar a ieșit din locaș, nu comanda imediat o perie completă. Curăță capetele, verifică întinderea curelei și montează transmisia conform manualului modelului. Dacă rola rămâne blocată, oprește-te.

o curea ruptă indică necesitatea unei piese compatibile;

un capăt de rolă care nu se învârte liber poate bloca și cureaua nouă;

un suport topit sau crăpat nu se repară sigur prin improvizații;

un miros persistent de cauciuc cere verificarea motorului și a transmisiei;

o rolă montată strâmb poate produce zgomot și uzură rapidă.

Nu folosi ulei sau spray în interiorul periei decât dacă manualul îl recomandă explicit. Lubrifiantul poate atrage praful și poate ajunge pe curea. Uneori, componenta aparent uscată este mai sănătoasă decât una acoperită cu un strat lipicios.

Când merită să alegi piese de schimb pentru peria aspiratorului vertical

Înlocuirea devine justificată atunci când curățarea nu elimină rezistența sau când o piesă este vizibil deteriorată. Cea mai sigură identificare pornește de la modelul complet al aspiratorului, seria aparatului și codul piesei. O perie care arată identic poate avea altă lățime, alt ax sau alt sistem de prindere.

Există mai multe niveluri de înlocuire:

rola rotativă, atunci când perii sunt uzați sau axul este deteriorat;

cureaua de angrenare, când transmisia este ruptă sau prea largă;

capacul lateral ori rulmentul, când axul nu mai este susținut corect;

capul complet motorizat, când motorul este defect.

Înainte de comandă, compară:

lungimea totală și diametrul rolei; forma axului și poziția capacelor; numărul și poziția contactelor electrice; codul modelului și versiunea aparatului; condițiile de retur și garanția piesei.

Dacă suportul motorului este topit, dacă bateria se încălzește ori dacă apar scântei, nu continua reparația acasă. O piesă nouă nu corectează un defect electric. În asemenea situații, service-ul este alegerea prudentă. Totuşi, dacă ai nevoie de un aparat nou, poți să descoperi pe altex.ro un aspirator Rowenta de calitate

O perie rotativă blocată spune adesea mai multe despre întreținere decât despre vârsta aspiratorului. Părul ajunge în locuri pe care nu le vezi, iar cureaua cedează uneori doar după ce rola a mers prea mult timp cu rezistență. Curăță înainte să comanzi, măsoară înainte să înlocuiești și păstrează fotografiile pentru remontare. Un aparat care pare terminat poate avea nevoie doar de o rolă eliberată și de o piesă potrivită, nu de o schimbare completă.

Surse și experiențe din comunitate

YouTube, @deonnebrown963, „Demontarea și curățarea periei Vax Air”, https://www.youtube.com/watch?v=npKfvFHJKDo, 2025;