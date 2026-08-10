Polițiștii rutieri din Sibiu au desfășurat, timp de o săptămână, controale ample pe șoselele din județ, în cadrul acțiunii ROADPOL SPEED.

În perioada 3–9 august 2026, sute de conducători auto au fost depistați încălcând limitele legale de viteză, iar pentru o parte dintre aceștia abaterea s-a încheiat și cu reținerea permisului de conducere.

Acțiunea a avut ca principal obiectiv prevenirea accidentelor produse pe fondul vitezei excesive sau neadaptate la condițiile de drum și descurajarea comportamentelor periculoase în trafic.

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745 de amenzi pentru viteză într-o singură săptămână

În urma controalelor desfășurate de polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, au fost aplicate 745 de sancțiuni contravenționale pentru încălcarea regimului legal de viteză.

Bilanțul înseamnă, în medie, peste 100 de sancțiuni în fiecare zi a acțiunii ROADPOL SPEED.

Totodată, 22 de permise de conducere au fost reținute, în urma abaterilor constatate de oamenii legii în trafic.

Acțiunea ROADPOL SPEED se desfășoară în cadrul operațiunilor europene dedicate combaterii vitezei excesive și urmărește creșterea gradului de siguranță pe drumurile publice.

Polițiștii avertizează asupra riscurilor vitezei excesive

Reprezentanții Poliției atrag atenția că viteza excesivă sau neadaptată condițiilor de drum se numără printre principalii factori de risc în producerea accidentelor rutiere.

La viteze ridicate, timpul disponibil pentru reacția șoferului scade, iar consecințele unei manevre greșite sau ale unui moment de neatenție pot deveni mult mai grave.

„Un moment de neatenție, coroborat cu o viteză ridicată, poate transforma o abatere de la regulile de circulație într-un accident cu consecințe grave”, avertizează polițiștii sibieni.

Controalele pe șoselele din Sibiu vor continua

Acțiunile polițiștilor rutieri nu se încheie odată cu ROADPOL SPEED. Controalele vor continua și în perioada următoare, obiectivul fiind descurajarea comportamentelor periculoase și reducerea numărului accidentelor produse pe fondul vitezei.

Șoferilor li se recomandă să respecte limitele legale, să adapteze permanent viteza la condițiile de drum și trafic și să manifeste atenție sporită la volan.

Mesajul transmis de polițiști este unul simplu: „În trafic, viteza nu câștigă timp. Poate pierde vieți.”