Pe scurt:
Autoritățile din Cisnădie au un mesaj urgent pentru cei care locuiesc pe strada 1 Decembrie, acolo unde utilajele de asfaltare sunt deja la treabă.
Primăria Orașului Cisnădie a publicat, luni, 10 august 2026, pe pagina oficială de Facebook, un anunț adresat locuitorilor de pe strada 1 Decembrie, în perioada în care pe această arteră se desfășoară lucrări de asfaltare, potrivit Primăriei Orașului Cisnădie.
Instituția le solicită cetățenilor de pe această stradă să respecte indicațiile echipelor care lucrează pe teren, pentru buna desfășurare a șantierului și pentru evitarea eventualelor probleme cauzate de prezența utilajelor și a materialelor de construcție.
Anunțul vine în contextul unui program mai larg de modernizare a infrastructurii stradale din Cisnădie, autoritățile locale demarând, în perioada recentă, lucrări similare și pe alte artere importante ale orașului. Printre acestea se numără și asfaltarea uneia dintre cele mai importante străzi din localitate, demarată în urmă cu câteva zile.
Primăria nu a precizat, în anunțul transmis, o dată estimată pentru finalizarea lucrărilor pe strada 1 Decembrie, dar a cerut înțelegere din partea locuitorilor pe toată perioada în care șantierul va fi activ.
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