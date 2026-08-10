Pe scurt: Salvatorii montani de la Bâlea Lac primesc o bază nouă, dar până atunci lucrează dintr-o clădire vecină. Cât costă lucrările și ce alte investiții montane pregătește Consiliul Județean Sibiu.

Baza Salvamont de la Bâlea Lac intră într-un amplu proces de modernizare, anunță Consiliul Județean Sibiu, potrivit Consiliul Județean Sibiu.

Scopul lucrărilor este oferirea unor condiții mai bune de lucru și intervenție pentru salvatorii montani.

Pe durata șantierului, echipajele de la Serviciul Public Județean Salvamont Sibiu vor fi relocate temporar în clădirea Asociației Salvatorilor Montani Sibiu de la Bâlea Lac. Activitatea Salvamont va continua astfel fără întrerupere, indiferent de stadiul lucrărilor.

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Lucrările de modernizare și eficientizare energetică vor fi executate de firma sibiană NV Const SRL, la o valoare de 4,67 milioane de lei. Termenul de execuție este de 18 luni de la emiterea ordinului de începere, iar perioada de garanție este de 62 de luni.

Peste 10 milioane de lei pentru infrastructura montană a județului Sibiu

Reabilitarea bazei de la Bâlea Lac face parte dintr-un pachet mai amplu de investiții în infrastructura de turism montan a județului. Consiliul Județean Sibiu investește în prezent 10,3 milioane de lei, sumă care include, pe lângă reabilitarea bazei Salvamont, construirea unui refugiu pe Prejba și a unui punct de belvedere în Cindrel, pe Vârful Bătrâna.

Finanțarea acestor investiții în zona montană este asigurată prin Programul Regiunea Centru 2021–2027, la care se adaugă cofinanțarea din bugetul propriu al Consiliului Județean Sibiu.