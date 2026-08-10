Pe scurt: Cu o zi înainte de hramul bisericii, credincioșii din Cartierul Arhitecților au primit binecuvântare arhierească, iar Mitropolitul Laurențiu a vorbit despre puterea credinței în fața ispitelor.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a liturghisit duminică, 9 august 2026, în Duminica a 10-a după Rusalii, la Biserica „Sfântul Mucenic Laurențiu” și „Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei” din Cartierul Arhitecților al orașului Cisnădie, județul Sibiu, potrivit Mitropolia Ardealului.

Slujba a avut loc cu o zi înainte de sărbătoarea Sfântului Mucenic și Arhidiacon Laurențiu, hramul principal al bisericii, astfel că credincioșii din cartier au primit binecuvântare arhierească chiar în preziua praznicului.

Alături de ierarh au slujit pr. lect. univ. dr. Cristian Vaida, vicar mitropolitan, pr. Bogdan Fluieraș, vicarul-administrativ al Arhiepiscopiei Sibiului, protos. Calist Magyar, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane „Sfânta Treime” din Sibiu, pr. Ioan Coșa, protopopul de Sibiu, membri ai Administrației eparhiale, precum și preoții bisericii din Cartierul Arhitecților, pr. Iosif Toma și pr. Emil Oancea, alături de alți slujitori ai Sfintelor Altare. Răspunsurile liturgice au fost date de corul bisericii, dirijat de teologul Gelu Florin Colpoș.

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Predica despre credință și biruința asupra ispitelor

În cuvântul de învățătură, Mitropolitul Laurențiu a tâlcuit Evanghelia din Duminica a 10-a după Rusalii, care relatează minunea vindecării lunaticului, și a subliniat rolul credinței și al vieții duhovnicești în biruirea ispitelor diavolești.

„Dacă diavolul are îngăduință să ne ispitească, nu putem să-i atribuim lui o putere, să credem că el are putere de la sine, pentru că singurul Care este Stăpân a toate este Dumnezeu. Diavolul, însă, văzând bunătatea lui Dumnezeu manifestată în lume, încearcă să răstoarne iubirea nemărginită a lui Dumnezeu într-o ură, într-o viclenie, într-o dușmănie puternică pornită împotriva omului”, a explicat ierarhul.

Mitropolitul a arătat că Dumnezeu îngăduie ispita diavolului nu pentru a-i face vreun favor, ci pentru a-l umili, arătându-i că nu mai are nicio putere asupra sufletului omului, și pentru ca oamenii ispitiți să dobândească biruință asupra diavolului. Referindu-se la cuvintele Mântuitorului despre credința „cât un grăunte de muștar”, ierarhul a atras atenția că simpla mărturisire a existenței lui Dumnezeu nu este suficientă.

„Credința în adevăratul Dumnezeu nu este simpla mărturisire și simpla declarație că există Dumnezeu, pentru că El există și fără să credem noi. Ca să fim credincioși față de Dumnezeu, trebuie să fim ascultători față de El, adică împlinitorii voii lui Dumnezeu”, a spus Mitropolitul Laurențiu, precizând că principala datorie a credinciosului este prețuirea și mulțumirea față de Dumnezeu, exprimate prin viața sacramentală a Bisericii, până la primirea Trupului și Sângelui Mântuitorului Iisus Hristos. „Credința este, deci, totalitatea virtuților pe care noi le putem dobândi și care nu sunt altceva decât darul lui Dumnezeu”, a conchis ierarhul.

Un dar simbolic pentru ocrotitorul spiritual al Mitropolitului

La finalul Sfintei Liturghii, pr. Iosif Toma i-a mulțumit ierarhului pentru binecuvântarea adusă comunității din Cartierul Arhitecților și i-a oferit, în semn de recunoștință, o icoană a Sfântului Mucenic Laurențiu. „Prin liturghia arhierească de care Înaltpreasfinția voastră ne-ați învrednicit astăzi, am intrat deja în atmosfera de taină a sărbătorii hramului principal al bisericii noastre, a Sfântului Mucenic Laurențiu Arhidiaconul, care este și ocrotitorul spiritual al Înaltpreasfințitului Părintelui nostru Mitropolit”, a spus pr. Iosif Toma.

FOTO Costin Chesnoiu