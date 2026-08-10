Pe scurt: Șoferii din Sălaj vor avea de marți încă 12 kilometri de autostradă la dispoziție. CNAIR anunță și un plan mai mare: legătura completă Oradea–Cluj, cu o singură pauză, până la finalul anului.

Un nou tronson din Autostrada Transilvania va fi deschis circulației marți, 11 august, pe secțiunea Zimbor – Poarta Sălajului, în județul Sălaj. Anunțul a fost făcut luni de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, potrivit Mediafax.

Cei 12,24 kilometri de autostradă vor putea fi accesați prin nodurile rutiere Zimbor și Românași, iar deschiderea traficului este programată pentru ora 16.00.

„Începând cu ora 16.00, se va deschide circulația pe acest nou lot de autostradă, în lungime de 12,24 km, între nodurile rutiere de la Zimbor și Românași”, a transmis CNAIR.

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Directorul companiei, Cristian Pistol, anunța încă din 7 august că echipa tehnică a CNAIR se afla deja în șantier și începuse procedura de recepție, pe măsură ce ultimele lucrări erau finalizate. La momentul respectiv, constructorul român UMB monta parapetul în zona deschiderilor tehnologice de acces provizoriu și finaliza zidul de sprijin de la kilometrul 21.

Ținta autorităților: legătura Oradea–Cluj până la finalul anului

După deschiderea traficului de marți, autoritățile au ca obiectiv ca, până la sfârșitul anului, să se poată circula pe Autostrada Transilvania de la Oradea spre Cluj, cu o singură întrerupere pe tronsonul Poarta Sălajului – Nușfalău, unde este construit tunelul Meseș.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, anunța la finalul lunii iulie că un tronson de aproximativ 30 de kilometri din Autostrada Transilvania ar putea fi deschis circulației până la sfârșitul anului, cu aproximativ cinci luni înainte de termenul prevăzut în contract. Este vorba despre tronsonul Chiribiș – Biharia.

„După ani în care Autostrada Transilvania a fost asociată cu întârzieri și promisiuni neîndeplinite, astăzi vedem tot mai multe șantiere care se transformă în realitate, chiar și în avans față de termenele contractuale. Iar Chiribiș – Biharia este unul dintre cele mai bune exemple că, atunci când există mobilizare și seriozitate, kilometrii de autostradă pot fi construiți într-un ritm care să redea oamenilor încrederea că România poate construi proiecte mari repede și bine”, a declarat Horațiu Cosma.

Deschiderea lotului Zimbor – Poarta Sălajului se adaugă astfel șirului de tronsoane finalizate în avans sau la termen pe rețeaua de autostrăzi și drumuri expres aflate în construcție în această perioadă.