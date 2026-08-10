Pe scurt: Titluri de stat cu dobândă neimpozabilă, plătibile anual și răscumpărabile în avans — vezi până când și pe unde se pot cumpăra în noua ediție Tezaur.

Ministerul Finanțelor a lansat, luni, 10 august 2026, a opta ediție a programului Tezaur, prin care persoanele fizice pot achiziționa titluri de stat cu valoare nominală de un leu, emise în formă dematerializată.

Potrivit Ministerului Finanțelor, titlurile de stat pot fi cumpărate prin platforma Ghișeul.ro în perioada 10 august – 2 septembrie 2026, iar online, prin intermediul unităților Trezoreriei Statului, între 10 august și 3 septembrie 2026, numai de către persoanele fizice înregistrate în Spațiul Privat Virtual (SPV).

Potrivit Economica.net, operațiunile disponibile online includ deschiderea contului de subscriere la o unitate a Trezoreriei Statului selectată, subscrierea efectivă a titlurilor Tezaur și viramentul sumelor din contul de subscriere către un cont bancar.

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Canalele prin care se pot cumpăra titlurile de stat în această ediție

Pe lângă subscrierea online, titlurile de stat pot fi achiziționate direct la unitățile Trezoreriei Statului, în intervalul 10 august – 4 septembrie 2026, sau prin subunitățile poștale ale C.N. Poșta Română S.A. — până pe 3 septembrie 2026 în mediul urban și până pe 2 septembrie 2026 în mediul rural. Ministerul Finanțelor precizează că veniturile obținute din investirea în titlurile de stat Tezaur sunt neimpozabile, iar dobânda este anuală și se plătește la datele stabilite în prospectul de emisiune.

Titlurile emise în cadrul programului sunt transferabile și pot fi răscumpărate în avans. Un investitor poate face una sau mai multe subscrieri în cadrul aceleiași emisiuni, iar subscrierile deja efectuate pot fi anulate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri. Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit 18 ani la data subscrierii.

Fondurile obținute de Ministerul Finanțelor din această emisiune vor fi folosite pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice. Prospectul de emisiune, precum și eventualele modificări ale acestuia, sunt publicate la secțiunea Titluri de stat, dar și pe site-ul C.N. Poșta Română S.A. Din martie 2025, românii care au cont pe Ghișeul.ro și dețin un card de debit pot achiziționa online titluri de stat, canal introdus pentru prima dată în cadrul programului.