Pe scurt:
Judecătoria Sibiu a dispus, la data de 7 august 2026, arestarea preventivă pentru 30 de zile a unui bărbat în vârstă de 47 de ani, din municipiul Sibiu.
Bărbatul a fost oprit pentru control de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu în data de 3 august, în jurul orei 07:30, pe strada Zăvoi din municipiul Sibiu.
Judecătoria Sibiu a dispus, la data de 7 august 2026, măsura arestării preventive pentru 30 de zile față de un bărbat de 47 de ani, din Sibiu.
Șoferul a fost oprit pentru control pe 3 august, în jurul orei 07:30, pe strada Zăvoi din municipiul Sibiu, de polițiștii Poliției Municipiului Sibiu.
În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că șoferul avea dreptul de a conduce autovehicule suspendat. Testarea alcoolscopică a indicat o valoare de 1,24 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.
Polițiștii au continuat cercetările, care s-au finalizat cu decizia instanței de a-l plasa în arest preventiv.
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