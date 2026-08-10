Spectacol pe cerul Sibiului pe 12 august: când și de unde vedem eclipsa de Soare

Sibienii vor avea ocazia să urmărească, pe 12 august, o eclipsă de Soare. Fenomenul astronomic spectaculos se va desfășura chiar la limita dintre zi și noapte, înainte ca Soarele să apună.

Eclipsa va fi vizibilă din România la finalul zilei, gradul de acoperire al discului solar fiind mai pronunțat în nord-vestul țării și scăzând treptat spre sud-est. Dar, potrivit datelor furnizate de Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, eclipsa parțială de Soare va putea fi admirată și din județul Sibiu.

Calendarul eclipsei la Sibiu: punctul maxim, înainte de apus

În municipiul Sibiu și în localitățile din jur, fenomenul va dura doar un sfert de oră, desfășurându-se după următorul orar:

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ora 20:23: începutul eclipsei (Luna va începe să atingă marginea discului solar);

ora 20:33: punctul maxim al eclipsei la Sibiu, când discul Soarelui va fi acoperit în proporție de 10%;

ora 20:37: apusul Soarelui.

Fenomenul se va încheia practic odată cu coborârea Soarelui sub linia orizontului, la ora 20:37.

De unde se poate vedea cel mai bine din Sibiu

Deoarece Soarele va fi poziționat foarte jos pe cer în momentul desfășurării eclipsei, regula de aur pentru observare este alegerea unui loc cu vizibilitate complet liberă spre vest și nord-vest, fără clădiri înalte, dealuri sau păduri care să blocheze apusul.

De pe Dealul Gușteriței, din Sibiu, veți putea vedea cu siguranță eclipsa parțială de Soare. De asemenea, și din Parcul Belvedere se poate vedea eclipsa, dacă vă poziționați în punctul cel mai înalt al parcului. Din zonele înalte ale Mărginimii Sibiului, cum sunt Jina, Tilișca și Poiana Sibiului, puteți admira eclipsa, la fel și din Păltiniș sau chiar zonele de câmp deschis dintre Șura Mică, Cristian, Ocna Sibiului și Miercurea Sibiului.

Astronomii atrag atenția că privitul direct către Soare, chiar și la apus sau când este acoperit parțial, poate provoca leziuni ireversibile ale retinei. De aceea este absolut necesar să folosiți ochelari speciali pentru eclipsă sau filtre de sudură.

„Eclipsa poate fi observată fără instrumente astronomice. Puteți privi spre Soare, în siguranță, folosind un filtru de sudură verde, foarte închis la culoare. Cel mai bun filtrul este Mylar, ce poate fi găsit de la magazinele specializate de astronomie. Se pot folosi și ochelari de eclipsă, dar nu ochelari de Soare. Cei ce au un instrument astronomic trebuie să fie foarte foarte precauți în observarea eclipsei pentru că orice mișcare greșită duce la orbire. Dacă nu aveți filtre speciale nu observați eclipsa prin instrumente astronomice”, informează Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.

Următoarea eclipsă de Soare vizibilă din țara noastră se va produce pe 2 august 2027.

