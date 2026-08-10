Pe scurt: Din cele 170 de posturi scoase la titularizare în Sibiu, doar 96 au găsit candidați cu notă de trecere. Ce urmează pentru profesorii care nu au prins post definitiv.

Ministerul Educației și Cercetării a publicat pe site-ul titularizare.edu.ro lista posturilor repartizate cu contract pe perioadă nedeterminată, în urma concursului de titularizare desfășurat pe 21 iulie 2026.

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, 96 de posturi titularizabile au fost ocupate de candidați care au obținut cel puțin nota 7 la examen.

Pentru județul Sibiu au optat 528 de candidați, atât din județ cât și din alte zone ale țării, care au obținut minimum nota 7 la concursul de titularizare din 21 iulie 2026. Dintre aceștia, 96 au fost repartizați pe posturi cu contract pe perioadă nedeterminată, trei provenind din alte județe: Alba, Vâlcea și municipiul București.

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Posturile ocupate în această etapă au trebuit să respecte două condiții obligatorii: să fie formate din cel puțin 20 de ore la nivelul unei unități de învățământ și să aibă o viabilitate de cel puțin patru ani.

Printre disciplinele pentru care s-au făcut repartizări se numără educație fizică și sport – pregătire sportivă de specialitate, educatoare/educator pentru învățământul preșcolar și special preșcolar, precum și învățător/institutor pentru învățământul primar, atât pe filiera în limba română, cât și pe cea în limba germană.

Pentru această sesiune au fost scoase la titularizare 170 de posturi în județul Sibiu, ceea ce înseamnă că peste 40 la sută dintre ele au rămas neocupate în etapa de repartizare definitivă, în ciuda faptului că peste jumătate dintre candidați au trecut examenul cu nota necesară.

Procesul a fost precedat de o etapă de contestații, în urma căreia peste 230 de candidați au depus contestații la proba scrisă, notele finale fiind cele care au decis practic repartiția pe posturi.

Etapa de titularizare pe posturi definitive este urmată de cea de suplinire, programată pentru 20–21 august 2026. Pentru această etapă vor fi ofertate 1.477 de norme, posturi și fracțiuni de normă, un număr considerabil mai mare decât cel din etapa de titularizare, ceea ce reflectă nevoia sistemului de a acoperi posturile rămase vacante prin contracte pe perioadă determinată.

Documentul care confirmă repartizarea celor 96 de posturi este semnat de prof. Emilian-Marius Novac și de inspectorul școlar prof. Constantin Dincă, din partea Inspectoratului Școlar Județean Sibiu.