Pe scurt: Marți va fi cea mai caldă zi din acest val de caniculă, avertizează directorul ANM. Vezi ce județe intră sub cod portocaliu și până când se menține valul de aer cald.

România se află sub un nou val de caniculă, cu temperaturi de până la 39 de grade și nopți tropicale, potrivit unei informări meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), citată de Digi24.

Avertizarea este valabilă de luni, 10 august, ora 10:00, până miercuri, 12 august, ora 21:00, și include disconfort termic ridicat, coduri galbene și un cod portocaliu de caniculă.

Potrivit ANM, luni va fi caniculă și se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate în vestul țării. Marți, valul de căldură se va extinde în vest, nord-vest, sud și local în restul teritoriului, iar miercuri canicula va persista în sud-vest și în extremitatea de sud a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 30 și 36 de grade, iar marți, în Câmpia de Vest, vor atinge 37-39 de grade.

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Cod galben de caniculă, valabil luni în șapte județe din vestul țării

Pentru intervalul luni, 10 august, ora 10:00 – marți, 11 august, ora 10:00, ANM a emis un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală pentru județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș. În aceste județe, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități, cu temperaturi maxime de 33-34 de grade în Maramureș și nord-vestul Transilvaniei și de 35-36 de grade în Banat și Crișana. Pe arii restrânse, noaptea va fi tropicală, cu minime de 21-23 de grade în Dealurile de Vest.

Tot de luni până miercuri, un alt cod galben este valabil pentru marți, 11 august, ora 10:00 – miercuri, 12 august, ora 10:00, în Oltenia, Muntenia, sudul și local centrul Moldovei și cea mai mare parte a Transilvaniei. Marți, în aceste regiuni se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi în creștere. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în sud-vestul Olteniei, iar noaptea va putea fi tropicală, cu minime de 18-20 de grade.

Cod portocaliu se instalează marți în vestul țării, cu până la 39 de grade

De marți, 11 august, ora 10:00, până miercuri, 12 august, ora 10:00, cele șapte județe din vest și nord-vest – Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș – vor fi sub cod portocaliu de caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală. Canicula se va intensifica, iar ITU va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 35 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest, unde izolat se vor atinge 39 de grade. Local, în special în zonele deluroase, noaptea va fi tropicală, cu minime de 19-21 de grade.

În noaptea de marți spre miercuri și pe parcursul zilei de miercuri, sunt anunțate temporar intensificări ale vântului în vestul și sud-estul teritoriului, cu viteze de 40-50 km/h. De asemenea, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică marți, izolat în zona Carpaților Orientali și Munții Apuseni, iar miercuri local în zona de munte, în sud-vest și centru.

Directorul ANM: marți va fi cea mai caldă zi din acest episod de caniculă

Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a declarat luni, în direct la Digi24, că valul de căldură se intensifică și că marți va fi cea mai caldă zi din acest nou episod.

„Din nou ne vom afla sub incidența unei mase de aer deosebit de călduroase pentru această perioadă. Drept pentru care astăzi un cod galben vizează cele șapte județe din partea de vest, nord-vest a țării, iar mâine un cod portocaliu aceleași județe, pentru că valul de căldură va fi în intensificare”, a explicat aceasta.

Potrivit directorului ANM, marți temperaturile vor crește semnificativ față de luni. „Mâine temperaturile vor fi în creștere, 35-38 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest, unde posibil local să atingem chiar 39 de grade. În acest context, disconfortul termic va fi accentuat, indicele temperatură-umezeală va putea atinge și depăși pragul critic de 80 de unități, iar noaptea va putea fi tropicală, cu valori de la 20 până la 21-22 de grade tot în partea de vest a țării”, a spus Mateescu.

Ea a explicat că temperaturile ridicate sunt legate de deplasarea unei mase de aer foarte cald către estul Europei.

„Ne aflăm la periferia valului de căldură care va afecta din nou Europa Centrală și de Vest. Semn că masa de aer foarte cald se va deplasa și către Europa de Est, afectând în principal zona de vest a țării noastre”, a declarat directorul ANM.

Potrivit meteorologului, vremea caniculară se va menține până joi, 13 august, după care temperaturile vor reveni mai aproape de valorile normale pentru această perioadă.

„Până joi vom discuta de temperaturi ce vor caracteriza o vreme caniculară, cu disconfort termic ridicat. De joi ne apropiem de normele specifice datei din calendar, adică valori de la 23-24 până la cel mult 30-31°C”, a precizat Mateescu.

Directorul ANM a mai spus că ar putea urma un nou episod de căldură după mijlocul lunii august.

„Așa cum arată datele de la acest moment, după 15 august este posibil să discutăm de o nouă masă de aer cald care să se intensifice și în zona țării noastre, dar pe măsură ce ne vom apropia de intervalul respectiv, cu siguranță vom veni cu date noi în acest sens”, a precizat aceasta.