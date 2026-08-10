Pe scurt: Un polițist sibian face echilibru între catedra de dresaj canin și pista de atletism, iar rezultatul e dublu aur la Campionatul Național Masters.

Un ofițer al Centrului Chinologic „Dr. Aurel Greblea” din Sibiu a adus două medalii de aur pentru județ la Campionatul Național Masters de Atletism în Aer Liber, competiție desfășurată sâmbătă și duminică, 8-9 august 2026, la București, pe Stadionul „Iolanda Balaș Soter”, potrivit unei postări a Centrului Chinologic Sibiu pe Facebook.

Inspectorul principal de poliție Daniel Scrob, ofițer în cadrul Catedrei de Dresaj și Pregătire Tactică a instituției sibiene, a cucerit două titluri de campion național, la probele de 1.500 de metri și 5.000 de metri. Competiția, organizată de Federația Română de Atletism, a reunit sportivi din categoria masters, dedicată atleților care continuă performanța sportivă la vârste adulte, în paralel cu activitatea profesională.

Reprezentanții Centrului Chinologic Sibiu au transmis un mesaj de felicitare pentru colegul lor, subliniind că disciplina, perseverența și pasiunea pentru sport se reflectă în rezultatele obținute la competițiile naționale. „Felicitări, Daniel! Ne-ai oferit încă un motiv de bucurie și de mândrie. Îți dorim cât mai multe reușite, atât în competițiile viitoare, cât și în activitatea profesională!”, se arată în postare.

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Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea” din Sibiu este unitatea Poliției Române specializată în pregătirea și dresajul câinilor de serviciu, unde ofițerii combină pregătirea tactică profesională cu performanța sportivă individuală. Dubla medalie de aur obținută de Daniel Scrob la 1.500 și 5.000 de metri vine la câteva zile după ce o altă sportivă din județ, Anastasia Băcilă, a doborât cinci recorduri la un campionat național de atletism, la categoria U17.

Un antrenor cu palmares bogat

Departe de pistele de concurs, Daniel Scrob este cunoscut la Sibiu și ca antrenor senior al Clubului Sportiv Comunitar Sibiu — clubul care organizează, alături de Fundația Comunitară Sibiu, Maratonul Internațional Sibiu. În 2023, a alergat chiar el în ștafeta masculină a clubului la Vienna City Marathon, unde echipa lui a terminat pe locul 5, la limită de podium, din cauza unei predări greșite a ștafetei.

Absolvent al Școlii Naționale de Antrenori, specializarea atletism, sibianul are un palmares mai vechi legat de sportul Ministerului de Interne: este campion și medaliat la Campionatele Naționale de Atletism ale M.I., precum și campion și vicecampion balcanic de cros la aceeași categorie, în edițiile din Turcia (2009), Mamaia (2011) și Bulgaria (2013). A făcut parte și din echipa României clasată pe locul trei la Supermaratonul Internațional Bekecsaba–Arad–Bekecsaba, o cursă de 200 de kilometri.

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