Pe scurt: Sibiul se pregătește să ajungă la 73 de stații de încărcare până la finalul lunii. Vezi unde sunt amplasate noile puncte și cum se face plata prin aplicație.

De luni, 10 august 2026, în Sibiu sunt disponibile încă 44 de stații publice de încărcare a mașinilor electrice și hibride, amenajate de Primăria Sibiu printr-un proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile — „Modernizarea și extinderea transportului public la nivelul zonei metropolitane Sibiu”.

Din totalul celor 44 de stații, 45 sunt amplasate în Municipiul Sibiu, iar alte 20 au fost distribuite în localitățile membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Metropolitan Sibiu. Valoarea totală a investiției este de 4,83 milioane de lei, parte a eforturilor de dezvoltare a infrastructurii pentru mobilitate electrică derulate și prin fonduri similare celor alocate prin PNRR-ul României, aprobat de Uniunea Europeană.

Primarul Astrid Fodor anunță 73 de stații până la finalul lunii august

„Sibiul are în acest moment 59 de stații publice de încărcare a mașinilor electrice și hibride. Până la finalul lunii vom mai pune în funcțiune încă 14, astfel că cetățenii vor avea la dispoziție 73 de astfel de puncte de alimentare, care se adaugă stațiilor private. Prin aceste investiții asigurăm infrastructura necesară pentru mobilitatea auto ecologică. În prezent, în Sibiu sunt înregistrate 1.191 de mașini electrice și 4.188 de mașini hibride”, a declarat Astrid Fodor, primarul Municipiului Sibiu.

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Dintre cele 44 de stații nou operaționalizate, 25 au un punct de încărcare rapidă (50 kWh) și unul de încărcare lentă (22 kWh), iar 20 sunt prevăzute cu două puncte de încărcare lentă.

Plata se face prin aplicația VOLTRELLI, cu cardul bancar

Utilizarea stațiilor se realizează prin aplicația mobilă dedicată, VOLTRELLI, disponibilă gratuit pe Google Play și App Store. Pentru a putea încărca, utilizatorii trebuie să își creeze un cont în aplicație, de unde se face și plata pentru energia consumată, în mod securizat, cu cardul bancar. Tot din aplicație pot fi consultate locațiile de amplasare a stațiilor din oraș, precum și instrucțiunile detaliate de utilizare.

Unde sunt amplasate

Noile stații de încărcare sunt amplasate în numeroase zone ale orașului: B-dul Victoriei/str. Hochmeister, Calea Cisnădiei, Calea Dumbrăvii (la Zoo), Calea Poplăcii/Valea Aurie, Calea Șurii Mari (la Obor), str. N. Teclu (zona str. Pielarilor), str. Siretului (zona fostului Profi), str. Bucovinei, str. Europa Unită, str. Lisabona, str. Ludoș (la complex), str. Oașa, str. Panait Cerna (la Cimitir), Calea Poplăcii-str. Tălmaciu, str. Aurel Decei, str. Rahovei, str. Reșița (zona ANL 1), str. Rusciorului 2, str. Oslo-Cuptorului, str. Socului (la gară), str. Ștefan cel Mare (Broscărie), str. Școala de Înot (lângă Hotel Parc), str. Ștrandului/Doljului, str. Ștefan cel Mare (zona Triajului), str. Tudor Arghezi (lângă sediul Junii Sibiului), str. Țiglari (parcarea Lacului Binder), str. Valea Aurie (spre Zoo), str. Viitorului (zona ANL), Calea Dumbrăvii (zona Dioda), strada Lungă-Tg. Cailor-Crăițelor, str. Malului (lângă Rompetrol), str. Zăvoi, str. E.A. Bieltz nr. 6, str. Turda nr. 11, str. Plugarilor, str. Mihail Kogălniceanu, str. Oțelarilor, str. Lupeni, Aeroport, str. Frații Grachi și str. Mr. Niță Octavian.

Primăria Sibiu reamintește că alte 13 stații de încărcare au fost instalate în zona unităților de învățământ reabilitate energetic prin proiecte finanțate din PNRR: Grădinița Elefănțelul Curios (Aleea Haiducului), școlile Regele Ferdinand (str. Șureanu), N. Iorga (str. N. Iorga) și nr. 25 (str. Sibiel), precum și la Liceul O. Ghibu. Acestea urmează să fie puse în funcțiune până pe 30 august 2026.

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