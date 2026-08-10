Pe scurt: O vară fără vacanță, antrenamente aproape zilnic pe caniculă și turnee de la Sibiu la Mamaia au adus argintul național pentru două tinere sportive din Sibiu. Cum a construit clubul sibian rezultatul.

Perechea sibiană Natalia Cârstea – Adela Vasilescu, reprezentând ACS Champions Sibiu, a devenit vicecampioană națională la Turneul Final U16 de beachvolley, desfășurat la Arad. Alături de ele, Alexia Brenciu și Ariana Sertea au încheiat competiția pe locul opt, un rezultat notabil având în vedere că pentru ambele acesta a fost primul sezon petrecut pe nisip, potrivit unui comunicat transmis de ACS Champions Sibiu.

O medalie construită după o vară fără vacanță

În spatele medaliei de argint obținute la Arad nu stau doar cele câteva meciuri disputate în weekend, ci luni întregi de pregătire. După încheierea sezonului de sală, sportivele Champions nu au intrat în vacanță, ci au schimbat suprafața de joc: sala a fost înlocuită de nisip, iar antrenamentele au continuat aproape zilnic. Au urmat turnee la Sibiu, Blaj, Arad, Oradea, Mamaia sau 2 Mai, deplasări lungi și competiții disputate în condiții dificile, adesea pe temperaturi de peste 35 de grade.

Pentru Natalia Cârstea și Adela Vasilescu, medalia de argint confirmă un sezon foarte bun și le așază printre cele mai valoroase perechi U16 din România. Adela este eligibilă și pentru sezonul viitor la această categorie de vârstă, la fel ca Alexia Brenciu, una dintre cele mai tinere sportive prezente la Turneul Final.

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Parcursul Alexiei Brenciu și al Arianei Sertea este remarcat dintr-un alt motiv. Alexia, formată la CSS Sibiu, și Ariana, venită de la CSS Bega Timișoara, au început beachvolley-ul abia în această vară, odată cu transferul lor la Champions pentru competițiile pe nisip. În câteva luni au reușit să ajungă între primele opt echipe ale țării, semn că proiectul sibian începe să producă rezultate și prin integrarea unor sportive care își completează dezvoltarea între voleiul de sală și cel pe plajă.

Adela Vasilescu, vicecampioană națională la U16, a declarat:

„Ne bucurăm pentru această medalie, dar știm că ea vine după multe luni de muncă. Au fost antrenamente aproape în fiecare zi, multe turnee și foarte puțin timp de odihnă. Ne place ceea ce facem și cred că asta ne ajută să mergem înainte. Fiecare competiție este o lecție și ne dorim să devenim din ce în ce mai bune.”

Natalia Cârstea a vorbit despre importanța echipei din spatele rezultatului:

„Pe teren suntem doar două jucătoare, dar în spatele nostru este o echipă întreagă. Antrenorii, părinții și colegii sunt cei care ne ajută să ajungem aici. Medalia aceasta este și a lor. Pentru noi contează că am reușit să reprezentăm Sibiul cu cinste și sperăm să continuăm pe același drum.”

Antrenorul Mihai Bulbuc consideră că rezultatele sunt doar o consecință a unui proces început cu mult timp în urmă:

„În sportul juvenil este ușor să vorbești despre podiumuri și clasamente. Eu cred că este mai important să vorbești despre progres. Aceste fete vin la antrenament zi de zi, indiferent că este ianuarie sau iulie, că suntem în sală sau pe nisip. Performanța se construiește încet și are nevoie de răbdare. Ne bucurăm pentru această medalie, dar mă bucur la fel de mult și pentru evoluția tuturor sportivelor. Alexia și Ariana au făcut primul lor sezon pe nisip și au ajuns la un Turneu Final. Natalia și Adela au confirmat că sunt printre cele mai bune perechi din țară. Acesta este câștigul cel mai important.”

Potrivit comunicatului, în doar doi ani de competiții oficiale de beachvolley, sportivele pregătite de Mihai Bulbuc au obținut patru medalii naționale, o medalie balcanică și calificarea României la Campionatul European U18.

„Un copil care alege sportul este deja o victorie”

Sabin Sopa, președintele ACS Champions Sibiu, consideră că succesul unui club nu poate fi măsurat doar prin medalii: „Ne bucurăm pentru fiecare rezultat, însă cea mai mare satisfacție este să vedem copii care aleg sportul în locul sedentarismului și părinți care îi susțin necondiționat. Performanța nu aparține doar sportivilor și antrenorilor. Ea aparține și familiilor care își petrec verile pe drumuri, în tribune, alături de ei.”

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