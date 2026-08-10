Pe scurt: Vrei să vezi cum lucrează arheologii chiar pe teren, pe potecile străbătute odinioară de daci? Tilișca îți deschide porțile șantierului pentru o zi, gratuit.

Asociația Cetatea Dacică Tilișca, în parteneriat cu Muzeul Național Brukenthal, invită publicul duminică, 16 august 2026, începând cu ora 14:00, la evenimentul „Cetatea Dacică de la Tilișca – Ziua Porților Deschise”.

Evenimentul se desfășoară pe Dealul Cățănaș, acolo unde un șantier arheologic sistematic se află în plină cercetare. Iubitorii de istorie, natură și drumeții vor putea urca pe potecile străbătute odinioară de daci, alături de specialiști care le vor explica direct la fața locului modul în care arheologii aduc la lumină vestigiile străvechi ale cetății.

Organizatorii descriu întâlnirea ca o oportunitate de a păși în istoria locului, de a afla poveștile cetății dacice de la Tilișca și de a înțelege importanța cercetărilor arheologice care contribuie la valorificarea patrimoniului cultural al zonei pe plan local, național și internațional.

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Proiect finanțat prin Agenda Culturală a Consiliului Județean Sibiu

Acțiunea face parte din proiectul „Educație pentru Patrimoniu. Măsuri de Revitalizare și Protejare a Cetății Dacice de la Tilișca” și beneficiază de cofinanțare prin Agenda Culturală a Consiliului Județean Sibiu.

Participarea este gratuită, iar întâlnirea este programată duminică, 16 august 2026, de la ora 14:00, cu punct de întâlnire pe strada Hulă, în comuna Tilișca, județul Sibiu. Coordonatele GPS ale locului de întâlnire sunt 45.802797, 23.841629.

Recomandări pentru cei care participă la drumeție

Pentru confortul și siguranța pe traseu, organizatorii recomandă celor care vor participa un echipament adecvat drumețiilor în natură: încălțăminte comodă și închisă, pantaloni lungi, pălărie sau șapcă și apă pentru hidratare pe durata vizitei pe Dealul Cățănaș.

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