Pe scurt: Polițiștii rutieri din Sibiu desfășoară marți, 11 august, o amplă acțiune de control pe DN1, una dintre cele mai circulate șosele din județ.

Polițiștii rutieri din Sibiu desfășoară marți, 11 august, o amplă acțiune de control pe DN1, una dintre cele mai circulate șosele din județ.

Verificările au loc timp de patru ore și sunt organizate în sistem „releu”, cu echipaje amplasate succesiv pe traseu.

Acțiunea Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu se desfășoară în intervalul 11:00–15:00 și are ca principal obiectiv creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor.

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Polițiștii rutieri acționează pe DN1 printr-un sistem de tip „releu”, ceea ce presupune prezența mai multor echipaje pe traseu și supravegherea succesivă a traficului.

Prin astfel de controale, oamenii legii urmăresc prevenirea comportamentelor care pot duce la producerea unor accidente și responsabilizarea conducătorilor auto.

DN1 este una dintre cele mai importante și intens circulate artere care traversează județul Sibiu, fiind folosit atât pentru traficul local, cât și de șoferii care se deplasează spre Brașov sau spre vestul țării.

Recomandările polițiștilor pentru șoferi

Reprezentanții IPJ Sibiu le recomandă tuturor participanților la trafic să respecte regulile de circulație și limitele de viteză și să adapteze permanent viteza la condițiile de drum.

De asemenea, șoferilor li se cere să manifeste atenție și responsabilitate la volan, în special pe sectoarele intens circulate.

Acțiunea de marți se înscrie în seria controalelor desfășurate de polițiștii rutieri sibieni pentru reducerea riscului de accidente pe principalele șosele din județ.