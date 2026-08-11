Prețurile apartamentelor din Sibiu au crescut cu 11% în ultimul an, atât la locuințele noi, cât și la cele vechi — una dintre cele mai mari creșteri anuale din țară, alături de Timișoara și Craiova, și depășită doar de Constanța. La nivel național, prețurile apartamentelor au avansat, în medie, cu 6% în iulie 2026 față de aceeași lună a anului trecut, potrivit unei analize Storia realizate pe baza anunțurilor publicate pe platformă în luna iulie, comparativ cu iulie 2025 și cu iunie 2026.

Sibiu, printre orașele cu cea mai rapidă creștere de prețuri

În Sibiu, prețul mediu solicitat pentru apartamentele noi a fost de 2.020 euro/mp în iulie 2026, cu 11% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut și la un nivel similar cu cel din iunie 2026. Apartamentele vechi au avut un preț mediu solicitat de 2.066 euro/mp, în creștere cu 11% de la un an la altul și fără variații semnificative comparativ cu luna precedentă.

Raportat la suprafețele utile minime prevăzute în Anexa 1 a Legii locuinței nr. 114/1996, o garsonieră ar costa, în medie, aproximativ 74.740 euro într-un bloc nou și 76.442 euro într-un bloc vechi. Pentru un apartament cu două camere, valorile orientative sunt de 105.040 euro pentru o locuință nouă și de 107.432 euro pentru una veche, iar pentru un apartament cu trei camere, de 133.320 euro, respectiv 136.356 euro.

Sibiul se află astfel, alături de Craiova (+10% la apartamentele vechi) și Timișoara (+12% la apartamentele vechi), printre orașele cu cele mai accentuate creșteri anuale din țară — depășit doar de Constanța, cu un avans de 14% la apartamentele noi.

Cum arată piața la nivel național

Constanța a înregistrat cea mai mare creștere procentuală anuală (+14%) a prețurilor apartamentelor noi, iar Timișoara, cel mai mare avans pe segmentul apartamentelor vechi (+12%)

Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș: 3.340 euro/mp pentru apartamentele noi și 3.286 euro/mp pentru cele vechi

Apartamentele vechi din București sunt cu 278 euro/mp mai scumpe decât cele noi

În toate orașele analizate, prețurile medii cumulate ale apartamentelor noi și vechi cu 1-3 camere au crescut, în medie, cu 6% în iulie 2026 față de aceeași lună a anului trecut. Comparativ cu luna precedentă, prețurile au rămas în mare parte stabile. Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș dintre cele analizate, cu un preț mediu cumulat (noi + vechi) de 3.298 euro/mp, urmat de Brașov, cu 2.342 euro/mp, și București, cu 2.160 euro/mp.

Pe segmentul apartamentelor noi, cea mai mare creștere procentuală anuală a prețurilor a fost înregistrată în Constanța (+14%), urmată de Sibiu (+11%), Iași și Oradea (+10% fiecare). În cazul apartamentelor vechi, cele mai mari creșteri procentuale anuale au fost observate în Timișoara (+12%), Sibiu (+11%) și Craiova (+10%).

În ceea ce privește prețurile medii solicitate pentru apartamentele noi, Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș, cu 3.340 euro/mp, urmat de Brașov, cu 2.331 euro/mp, și Constanța, cu 2.257 euro/mp. Pe segmentul apartamentelor vechi, cele mai ridicate prețuri medii solicitate au fost tot în Cluj-Napoca, cu 3.286 euro/mp, urmat de Brașov, cu 2.344 euro/mp, și București, cu 2.260 euro/mp.

„Blocajul recent al sistemului informatic ANCPI a contribuit la o perioadă de așteptare în piață, însă evoluțiile anuale arată că sectorul rezidențial își menține trendul ascendent. Față de luna precedentă, prețurile s-au menținut, în general, la niveluri similare, în linie cu dinamica din lunile anterioare, când prețurile medii au rămas relativ apropiate de la o lună la alta. În funcție de oraș, observăm că apartamentele vechi pot avea prețuri medii solicitate mai ridicate decât cele noi. Prețurile diferă însă semnificativ în funcție de amplasare, suprafață, dotări și accesul la infrastructură, motiv pentru care comparațiile între locuințele noi și cele vechi trebuie analizate în contextul particular al fiecărei piețe locale. Pentru cumpărători, prețul pe metru pătrat este un reper important, însă acesta trebuie analizat împreună cu valoarea totală și avantajele oferite de fiecare proprietate”, a declarat Cătălina Ciorei, Senior Marketing Manager Storia & OLX Real Estate (Storia și OLX Imobiliare în România).

Pentru a estima valoarea aproximativă a apartamentelor de vânzare în funcție de numărul de camere, au fost luate în calcul suprafețele utile minime prevăzute în Anexa 1 a Legii nr. 114 din 11 octombrie 1996, cunoscută drept „Legea locuinței”. Suprafața utilă minimă legală este de 37 de metri pătrați pentru o locuință cu o cameră, 52 de metri pătrați pentru una cu două camere și 66 de metri pătrați pentru una cu trei camere. Pornind de la aceste suprafețe și de la prețurile medii solicitate pe metru pătrat au fost calculate valorile orientative de mai jos.

Prețurile în celelalte orașe analizate

București: prețul mediu solicitat în iulie 2026 a fost de 1.982 euro/mp pentru apartamentele noi, în creștere cu 7% față de iulie 2025 și cu 1% comparativ cu iunie 2026. Apartamentele vechi au ajuns la un preț mediu de 2.260 euro/mp, în scădere cu 2% de la un an la altul și cu 5% față de luna precedentă. O locuință cu o cameră într-un bloc nou ar costa aproximativ 73.334 euro, una veche, 83.620 euro; un apartament cu două camere ar ajunge la 103.064 euro (nou), respectiv 117.520 euro (vechi), iar unul cu trei camere, la 130.812 euro, respectiv 149.160 euro.

Cluj-Napoca: rămâne cel mai scump oraș dintre cele analizate. Prețul mediu solicitat pentru apartamentele noi a fost de 3.340 euro/mp, în creștere cu 8% față de iulie 2025 și la un nivel similar cu luna precedentă. Apartamentele vechi au ajuns la 3.286 euro/mp, cu 5% mai mult față de anul trecut. O garsonieră nouă ar costa aproximativ 123.580 euro, una veche, 121.582 euro; un apartament cu două camere ar ajunge la 173.680 euro (nou), respectiv 170.872 euro (vechi), iar unul cu trei camere, la 220.440 euro, respectiv 216.876 euro.

Brașov: prețul mediu solicitat a fost de 2.331 euro/mp pentru apartamentele noi, cu 6% mai mult față de anul trecut, și de 2.344 euro/mp pentru cele vechi, în creștere cu 5%. O garsonieră nouă ar costa aproximativ 86.247 euro, una veche, 86.728 euro; un apartament cu două camere ar ajunge la 121.212 euro (nou), respectiv 121.888 euro (vechi), iar unul cu trei camere, la 153.846 euro, respectiv 154.704 euro.

Constanța: apartamentele noi au avut cea mai mare creștere anuală din țară, cu un preț mediu de 2.257 euro/mp, cu 14% mai mare decât în iulie 2025. Apartamentele vechi au ajuns la 2.106 euro/mp, în creștere cu 4%. O garsonieră nouă ar costa aproximativ 83.509 euro, una veche, 77.922 euro; un apartament cu două camere ar ajunge la 117.364 euro (nou), respectiv 109.512 euro (vechi), iar unul cu trei camere, la 148.962 euro, respectiv 138.996 euro.

Craiova: prețul mediu solicitat pentru apartamentele noi a fost de 2.098 euro/mp, în creștere cu 5%. Apartamentele vechi au avut un preț mediu de 2.074 euro/mp, cu 10% mai mare decât în iulie 2025. O garsonieră nouă ar avea o valoare estimată de 77.626 euro, una veche, de 76.738 euro; un apartament cu două camere ar ajunge la 109.096 euro (nou), respectiv 107.848 euro (vechi), iar unul cu trei camere, la 138.468 euro, respectiv 136.884 euro.

Iași: apartamentele noi au avut un preț mediu de 1.919 euro/mp, cu 10% mai mult față de anul trecut. Prețul mediu pentru apartamentele vechi a ajuns la 2.004 euro/mp, în creștere cu 6%. O garsonieră ar costa aproximativ 71.003 euro într-un bloc nou și 74.148 euro într-unul vechi; un apartament cu două camere ar ajunge la 99.788 euro (nou), respectiv 104.208 euro (vechi), iar unul cu trei camere, la 126.654 euro, respectiv 132.264 euro.

Oradea: prețul mediu solicitat pentru apartamentele noi a fost de 2.027 euro/mp, cu 10% peste nivelul din iulie 2025, dar cu 3% sub cel din luna precedentă. Apartamentele vechi au ajuns la 1.888 euro/mp, în creștere cu 8%. O garsonieră nouă ar avea o valoare de aproximativ 74.999 euro, una veche, 69.856 euro; un apartament cu două camere ar ajunge la 105.404 euro (nou), respectiv 98.176 euro (vechi), iar unul cu trei camere, la 133.782 euro, respectiv 124.608 euro.

Timișoara: apartamentele noi au avut un preț mediu de 2.081 euro/mp, cu 9% mai mult față de iulie 2025. Apartamentele vechi au avut cea mai mare creștere anuală de pe acest segment la nivel național, ajungând la 2.023 euro/mp, cu 12% mai mult. O garsonieră nouă ar costa aproximativ 76.997 euro, una veche, 74.851 euro; un apartament cu două camere ar ajunge la 108.212 euro (nou), respectiv 105.196 euro (vechi), iar unul cu trei camere, la 137.346 euro, respectiv 133.518 euro.

Sursa: analiză Storia