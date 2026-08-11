Pe scurt: Elevii care susțin Bacalaureatul de toamnă mai au două probe de trecut până joi, iar primele rezultate ies pe 18 august. Iată tot calendarul, inclusiv perioada de contestații.

Sesiunea de bacalaureat de toamnă continuă marți, 11 august 2026, cu proba E.c), cea de-a treia probă scrisă a examenului.

Subiectele și baremele de evaluare vor fi publicate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație pe site-ul subiecte.edu.ro, la ora 15:00, potrivit unui comunicat transmis de Constantin Dincă, inspector școlar și purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Sibiu.

Calendarul probelor rămase este strict. Miercuri, 12 august 2026, candidații susțin proba la alegere a profilului și a specializării, care poate include fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, psihologie, economie, sociologie sau filosofie, în funcție de specializarea fiecărui elev. A patra zi de examen, joi, 13 august 2026, este rezervată probei de limba și literatura maternă, pentru candidații care susțin această probă.

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Primele rezultate ale examenului de bacalaureat vor fi afișate marți, 18 august 2026, până la ora 12:00. Ministerul Educației va publica notele elevilor cu numele și prenumele anonimizate, în conformitate cu prevederile articolelor 5 și 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal (RGPD) și la solicitarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Candidații nemulțumiți de notele obținute vor putea vizualiza lucrările scrise și depune contestații chiar în ziua afișării rezultatelor, marți, 18 august 2026, în intervalul orar 14:00-18:00, precum și în zilele următoare, miercuri, 19 august, și joi, 20 august 2026.

Contestațiile pot fi depuse fizic sau transmise prin mijloace electronice. În cazul depunerii electronice, candidații trebuie să completeze, să semneze și să transmită și o declarație-tip prin care confirmă că au luat cunoștință de faptul că nota acordată în urma soluționării contestației poate modifica nota inițială, fie prin creștere, fie prin descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip trebuie semnată și de către părinți sau de reprezentanții legali ai acestora.

Bacalaureatul de toamnă de la Sibiu a debutat cu o participare redusă, potrivit datelor transmise anterior de ISJ Sibiu, care arătau că doar 301 de candidați s-au prezentat la proba de Limba română. La proba de Matematică, susținută marți, 11 august 2026, candidații au declarat că subiectele au fost mai ușoare decât în sesiunea de vară.