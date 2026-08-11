FC Hermannstadt a pierdut cele 7,7 milioane de lei de la Primăria Sibiu după retrogradarea în Liga 2. Municipalitatea a decis ce va face cu banii.

AFC Hermannstadt a obținut cea mai mare finanțare prin Agenda Sport a Primăriei Municipiului Sibiu. Conform anexei la proiectul de hotărâre privind finanțarea structurilor sportive de drept privat, pentru proiectul „Pregătirea și participarea echipei de seniori AFC Hermannstadt în competițiile organizate de Federația Română de Fotbal și Liga Profesionistă de Fotbal” era aprobată suma de 6.750.000 de lei, iar pentru activitatea echipelor de juniori a fost aprobată o finanțare de 950.000 de lei.

Cele două proiecte ale clubului însumau deci 7,7 milioane de lei, adică peste jumătate din întregul buget alocat structurilor sportive de drept privat de către Primăria Sibiu.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Citește și: Situație fără precedent în Consiliul Local Sibiu: Agenda Sportivă, aprobată după ce inițial a fost blocată de consilieri

FC Hermannstadt a pierdut finanțarea: unde se duc banii

Retrogradarea în Liga 2 a schimbat complet situația. Potrivit ghidului de finanțare al Agendei Sport, finanțarea acordată pentru echipa de seniori era condiționată de participarea în primul eșalon fotbalistic. Odată cu pierderea statutului de echipă de SuperLigă, AFC Hermannstadt nu a mai îndeplinit condițiile pentru acordarea acestei finanțări.

Citește și: Lovitură financiară pentru FC Hermannstadt: clubul pierde peste 2,3 milioane de euro după retrogradare

Municipalitatea a transmis, într-un răspuns pentru Ora de Sibiu, că banii nu au fost virați în contul clubului. „Asociația Fotbal Club Hermannstadt nu a beneficiat de finanțarea acordată în baza HCL 210/2026, prin Agenda Sport, deoarece nu a mai îndeplinit condițiile de eligibilitate stabilite prin Ghidul Solicitantului deoarece, în contextul retrogradării echipei în Liga 2, nu se mai poate realiza obiectivul declarat în cererea de finanțare. Menționăm că, în conformitate cu legislația aplicabilă, (art. 25 din Legea 350/2005), propunerea de proiect depusă de un operator are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului, inclusiv ca scop, obiective și activități declarate”, a precizat Mirela Gligore, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu.

Cât despre banii ce i-ar fi revenit clubului dacă echipa de seniori nu retrograda, aceștia vor rămâne în bugetul local și nu vor fi distribuiți celorlalte proiecte deja aprobate pe Agenda Sport.

„Fondurile aferente acestei finanțări vor rămâne în bugetul local al Sibiului și vor fi utilizate pentru finanțarea altor cheltuieli și obiective de investiții pentru oraș”, anunță sursa citată.