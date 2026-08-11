Pe scurt: Caniculă în sudul țării, vânt de până la 70 km/h în Moldova și Muntenia, dar și grindină și ploi torențiale la munte, în Sibiu, Brașov și alte județe — ANM a emis trei coduri galbene pentru miercuri.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis trei atenționări cod galben pentru miercuri, 12 august 2026, vizând temperaturi deosebit de ridicate și caniculă, intensificări ale vântului și perioade de instabilitate atmosferică cu averse torențiale, potrivit Digi24.

În județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu, temperaturile vor fi deosebit de ridicate, cu caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.

Maximele vor fi cuprinse între 34 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Olteniei. Pe arii restrânse, noaptea va fi tropicală, cu minime în jurul a 20 de grade. Un ITU aproape de pragul critic va fi semnalat local și în restul Olteniei, al Munteniei și în Dobrogea.

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Vânt de până la 70 km/h în sudul Moldovei și estul Munteniei

Tot miercuri, în intervalul orar 5:00 – 16:00, sudul Moldovei și estul Munteniei se vor afla sub cod galben de intensificări ale vântului, cu rafale de 50 – 70 km/h. Rafale de 40 – 45 km/h sunt anunțate și în Banat, Crișana, Dobrogea, precum și în restul Munteniei și al Moldovei.

Averse torențiale și grindină la munte, inclusiv în Sibiu

O nouă atenționare cod galben de instabilitate atmosferică și averse torențiale însemnate cantitativ va fi în vigoare miercuri, între orele 12:00 și 21:00, în zona de munte a județelor Prahova, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Sibiu și Brașov.

În aceste zone sunt prognozate perioade cu instabilitate atmosferică, manifestate prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50 – 70 km/h și, izolat, grindină de mici dimensiuni (1 – 2 cm). În intervale scurte de timp, de 1 – 3 ore, și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15 – 25 litri/mp, izolat depășind 30 – 40 litri/mp.