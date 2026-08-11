Antrenorul echipei CSC 1599 Șelimbăr, Eugen Beza a anunțat că formația pe care o pregătește ia în calcul să joace meciurile de pe teren propriu și pe Stadionul ”Municipal” din Sibiu.

Inter Sibiu, echipă de Liga 3 a anunțat că va disputa jocurile de pe teren propriu pe ”Municipal”, după ce noua arenă din Parcul sub Arini a rămas fără FC Hermannstadt, care s-a desființat în această vară.

Singura reprezentantă a județului Sibiu în Liga 2, CSC 1599 Șelimbăr ia în calcul să joace unele meciuri atractive și pe ”Municipal”. Problema o reprezintă taxa percepută de Primăria Sibiu, de 2.500 euro pentru 0rganizarea unui meci de eșalon secund.

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”La Cisnădie suntem bine primiți, oamenii de acolo fac tot ce pot, dar fotbalul sau imaginea stadionului nu e o prioritate pentru ei, ca să crească calitatea gazonului. Eu sper că, ușor, ușor, vom juca meciuri pe Municipal, pentru că Șelimbăr va reprezenta județul Sibiu. Nu mai este altă echipă la nivel de Liga 1 sau Liga 2, din punctul meu de vedere toți factorii decizionali ar trebui să suțină această echipă, este imaginea județului Sibiu” a anunțat Eugen Beza, antrenorul ”călăreților roșii” la Sport Total FM.

Tehnicianul formației șelimbărene subliniază că a juca pe ”Municipal” înseamnă niște costuri importante pentru o echipă cu un buget mic la nivel de Liga 2. ”Sunt niște calcule financiare, doar atât, Stadionul Municipal este deschis pentru toată lumea, ați văzut declarația doamnei primar. E o chestie doar de rețetă financiară, ca să ne putem permite să jucăm acolo” a mai punctat Eugen Beza.

CSC Șelimbăr are 1 punct după primele două jocuri din sezonul regulat al eșalonului secund și nu strânge multă lume la Cisnădie. „Călăreții roșii” joacă meciurile de pe teren propriu la Cisnădie de 3 ani, de când au început lucrările la baza sportivă proprie.