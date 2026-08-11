Pe scurt: Un tânăr de 21 de ani și un bărbat de 34 de ani au fost prinși la volanul unor mopede neînmatriculate, fără să aibă drept de a conduce pe drumurile publice. Ce riscă cei doi.

Doi bărbați au fost depistați de polițiștii rutieri conducând mopede neînmatriculate, fără a deține permis de conducere, în două incidente separate petrecute în aceeași zi în județul Sibiu.

Primul caz a avut loc luni, 10 august 2026, în jurul orei 19:30, în localitatea Cârța. Polițiștii rutieri au oprit pentru control un moped condus pe strada Gării de către un localnic în vârstă de 21 de ani. Din verificările efectuate a rezultat că tânărul nu deținea dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, iar mopedul pe care îl conducea era neînmatriculat.

În urma constatărilor, la nivelul Secției nr. 4 Poliție Rurală Porumbacu de Jos s-a deschis un dosar de cercetare penală pentru conducerea fără permis, respectiv pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat.

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La câteva ore distanță, în municipiul Sibiu, polițiștii au identificat un alt bărbat aflat într-o situație similară. Agenții din cadrul Poliției Municipiului Sibiu au oprit pentru control, pe strada Lungă, un moped condus de un sibian în vârstă de 34 de ani.

Verificările efectuate de polițiști au arătat că și acest bărbat era lipsit de permis de conducere, iar mopedul pe care îl folosea nu era înmatriculat.

Ca și în primul caz, la nivelul Poliției Municipiului Sibiu s-a deschis un dosar de cercetare penală pentru aceleași fapte: conducere fără permis și conducerea pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat.