Adriana Viliginschi și Camelia Popa rămân încă 30 de zile în arest. Judecătorii au admis prelungirea măsurii preventive.

Adriana Viliginschi, fosta concubină a omului de afaceri Adrian Kreiner, ucis în noiembrie 2023, a fost trimisă în judecată în dosarul crimei pentru avere pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate morală la omor calificat. Camelia Popa, asistenta medicală din Cisnădie, a fost trimisă în judecată pentru omor calificat. Ambele femei au ajutat-o pe Amiana Păștină să își ucidă mama.

Cele două au ajuns din nou în fața magistraților sibieni, iar măsura arestului preventiv a fost prelungită în cazul ambelor persoane.

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„(…) constată legalitatea și temeinicia măsurii arestării preventive a inculpatei P. C. M., trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat (…) Menține măsura arestării preventive a inculpatei P.C. M.. (…) Constată legalitatea și temeinicia măsurii arestării preventive a inculpatei V. A. E., trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate morală la infracțiunea de omor calificat, (…) menține măsura arestării preventive a inculpatei V.A. E.”, se arată în soluția pe scurt dată marți de Tribunalul Sibiu.

Ambele femei au dreptul să depună contestație în termen de 48 de ore. La pronunțările anterioare, Adriana Viliginschi a depus contestații, însă toate au fost respinse de instanță.

Vă reamintim că Amiana Păștină s-a sinucis în arestul IPJ Alba în luna mai. (DETALII AICI) Ea urma să fie trimisă în judecată pentru că, în vara anului 2024, și-a omorât mama, o contabilă respectată din Sibiu, a cărei avere era estimată la peste un milion de euro.

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În dosarul crimei pentru avere au apărut multe noutăți în ultimele luni. Procurorii au descoperit că Amiana Păștină a fost șantajată de doi apropiați ai Adrianei Viliginschi. Unul dintre ei era chiar iubitul acesteia din perioada respectivă, care acum se află, de asemenea, în arest.

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