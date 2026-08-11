Furtuna a smuls o parte din acoperiș, dar ce a rămas pe bloc îi îngrijorează pe locatari: „Viețile oamenilor sunt puse în pericol”

Locatarii blocului din cartierul Valea Aurie sunt în continuare îngrijorați după ce, vineri, 7 august, o parte din acoperișul clădirii a fost smulsă de rafalele puternice de vânt. Aceștia susțin că restul acoperișului, rămas pe clădire și avariat în urma vijeliei, reprezintă în continuare un pericol pentru pietoni și conducătorii auto.

Mai mulți locatari sunt îngrijorați de starea acoperișului rămas pe bloc după furtună, mai ales că în zona din jurul clădirii se află frecvent copii care se joacă și circulă.

Furtuna a avut loc vineri în zona cartierului Valea Aurie, în timp ce în celelalte zone ale municipiului Sibiu vremea a rămas predominant însorită. Până marți, locatarii susțin că autoritățile nu s-au autosesizat pentru a interveni în cazul porțiunii de acoperiș rămase pe clădire și avariate în urma furtunii.

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„Am fost foarte alarmată de faptul că există posibilitatea să rămână pe bloc restul de acoperiș. Avem copii care circulă în fața și în spatele blocului. Ce s-a întâmplat în 7 august a fost ceva grav, dar ceea ce se poate întâmpla în continuare poate fi și mai grav”, a declarat o locatară.

Aceasta susține că, în prezent, pe acoperiș a rămas o parte din construcția avariată, precum și mai multe resturi care nu sunt bine ancorate. „Avem jumătate de construcție șubredă rămasă pe bloc, plus resturi din construcție neancorate rămase pe acoperiș, care prezintă un risc real pentru participanții la trafic – conducători auto și pietoni”, a mai spus femeia.

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Lucrările la acoperiș au fost realizate în 2024

Potrivit locatarilor, acoperișul blocului a fost reabilitat în august 2024. Aceștia afirmă că lucrările beneficiază de o garanție de 10 ani, însă președintele asociației de proprietari nu ar fi ajuns până în prezent la o înțelegere cu constructorul care a efectuat lucrările.

În urma incidentului, președintele asociației s-a adresat Primăriei Sibiu pentru a sesiza situația. Locatarii spun însă că au fost îndrumați să se înscrie în audiență. „La acest moment, viețile oamenilor sunt puse în pericol și consider de datoria mea de cetățean să anunț acest lucru, astfel încât opinia publică să ia la cunoștință situația de pe strada Valea Aurie. Minim lucru posibil ar fi fost închiderea străzii, astfel încât să fie evitate tragedii”, a declarat locatara.

Potrivit locatarei, marți, 11 august, la fața locului au ajuns reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență, ai Inspectoratului de Stat în Construcții și ai Primăriei Sibiu. „Au venit azi ISU, Inspectoratul de Stat în Construcții și cei de la Primărie. Trebuia să vină imediat după incident. Ar fi trebuit să aibă o deschidere”, a mai declarat aceasta.

Locatarii așteaptă acum ca autoritățile să evalueze starea acoperișului și să fie luate măsurile necesare pentru îndepărtarea eventualelor elemente care ar putea cădea și pune în pericol persoanele aflate în zonă.

Ora de Sibiu a solicitat un punct de vedere din partea Primăriei și până la momentul publicării acestui articol nu am primit niciun răspuns.