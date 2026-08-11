Pe scurt:
Nu a trecut testele pentru câine de serviciu, dar Iatac are toate șansele să devină cel mai bun prieten al unei familii. Vezi cum poți depune cererea de adopție.
Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea” din Sibiu a lansat un apel la adopție pentru Iatac, un câine născut pe 24 septembrie 2025, care nu a trecut evaluările pentru misiunile operative ale Ministerului Afacerilor Interne. Anunțul a fost publicat pe pagina de Facebook a instituției, potrivit Centrului Chinologic Sibiu.
Potrivit reprezentanților centrului, Iatac este clinic sănătos, însă testele au arătat că nu corespunde cerințelor pentru munca operativă din cadrul MAI. „Asta nu înseamnă că a eșuat. Înseamnă doar că drumul lui este altul: nu spre o misiune, ci spre o familie”, se arată în postarea instituției.
Cum poate fi adoptat Iatac
Centrul Chinologic Sibiu precizează că cei interesați de adopția responsabilă a câinelui trebuie să completeze un formular anexat postării originale de pe Facebook. Instituția caută oameni responsabili, răbdători și iubitori, care să-i poată oferi lui Iatac o casă și șansa de a deveni animal de companie.
Câinii care nu trec testele pentru serviciile operative ale MAI ajung frecvent în programe de adopție derulate de unitățile chinologice din țară, ca alternativă la eutanasiere sau la o viață petrecută permanent în canise. Centrul din Sibiu funcționează sub numele „Dr. Aurel Greblea” și se ocupă, printre altele, de pregătirea și evaluarea câinilor destinați structurilor Ministerului Afacerilor Interne.
Postarea instituției transmite, în încheiere, mesajul central al campaniei: „Un examen i-a închis drumul spre o misiune. Tu îi poți deschide drumul spre casă.”
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