Pe scurt: Muncitori care urcau „la liber” pereți verticali cu înclinație de peste 75%, viscol de 120 km/h și avalanșe care spulberau stațiile de compresoare — așa a fost ridicat unul dintre cele mai spectaculoase sisteme de protecție rutieră din România.

Alături de Tunelul Bâlea–Capra, aproape 20 de polate din beton se înșiră de peste 50 de ani pe sectorul alpin al Transfăgărășanului.

Aceste „acoperișuri” masive au fost construite pentru a apăra șoseaua de avalanșe și căderi de stânci, pe unii dintre cei mai abrupți versanți ai Munților Făgăraș, potrivit unei relatări publicate de Adevărul.

Transfăgărășanul (DN 7C), șoseaua alpină care leagă județele Argeș și Sibiu peste Munții Făgăraș, are o lungime totală de peste 150 de kilometri. Cea mai dificilă porțiune a sa, de circa 90 de kilometri, între Barajul Vidraru și Cârțișoara, a fost construită în perioada 1970–1974, cu participarea a mii de militari, muncitori, mineri, tehnicieni și ingineri. Șoseaua traversează creasta Făgărașului prin căldarea glaciară Bâlea, urcând la peste 2.000 de metri altitudine.

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Tunelul Bâlea–Capra, proiectat „din mers” cu ajutorul alpiniștilor

În apropierea Lacului Bâlea, Tunelul Bâlea–Capra străpunge muntele pe aproape 900 de metri și face legătura între versanții nordic și sudic ai masivului. Realizat între 1972 și 1974, tunelul a fost cea mai dificilă dintre lucrările de artă ale Transfăgărășanului.

Inginerul Iosif Caitar, unul dintre principalii proiectanți, povestea condițiile neobișnuite în care s-au făcut măsurătorile: „N-a fost ușor, dar oamenii au răzbit. N-a fost ușor deoarece un tunel la o astfel de altitudine — 2.040 metri — nu s-a mai construit în țara noastră. Ca să-l proiectezi trebuia să faci ridicări minuțioase în teren. Or, terenul îți cerea aptitudini de alpinist. Atunci am apelat la sprijinul unui alpinist pasionat, topometristul Virgil Popescu de la institutul nostru, care a făcut măsurătorile din stâncă în stâncă. Practic, acest tunel l-am proiectat din mers, mână în mână cu constructorii, ajungând în cele din urmă la soluția cea mai economicoasă posibil, păstrând aproape pe toată lungimea roca naturală. De fapt, ei, constructorii, au dus greul”, relata inginerul pentru „România Liberă”, în 21 septembrie 1974.

O echipă restrânsă de constructori a lucrat în trei schimburi la excavarea galeriei. „Am luat muntele cu asalt în trei schimburi, de jos în sus, adică din zona Argeș înspre Bâlea-Lac de pe versantul nordic. Și, într-un an și jumătate — față de doi prevăzuți —, am ieșit la lumină la Bâlea, înaintând 889 de metri prin munte”, informa maistrul Simion Gheață, citat de „România Liberă” în septembrie 1974.

Constructorii au continuat lucrările și iarna, deși la peste 2.000 de metri vântul și zăpezile făceau accesul extrem de dificil. „Au lucrat și iarna. Ei au vrut. Vântul bătea cu 120 km pe oră, viscolea atât de puternic încât câteva zeci de metri de la tunel la cabină îi parcurgeam într-o oră și jumătate. Dar îi parcurgeam. De două ori, avalanșele ne-au luat pur și simplu pe sus stația de compresoare. Am adus alta. Pe acelea le-am găsit primăvara în căldările din vale”, relata inginerul Ioan Gogu, șeful lotului Tunel, în septembrie 1974.

Peste 600 de metri de copertine ridicate pe versanții abrupți

Alături de tunel, galeriile de beton construite pentru protejarea șoselei se înșiră de peste 50 de ani pe sectorul alpin al drumului, de la zona Cascadei Bâlea și până pe versantul sudic, în județul Argeș, spre Capra. În total, cele aproximativ 20 de copertine amenajate însumau peste 600 de metri liniari, potrivit unei relatări publicate în 1984 de „Scînteia Tineretului”.

Polatele au fost ridicate pentru a proteja drumul de avalanșe, căderi de stânci și pietre desprinse de pe versanții abrupți și au devenit, la rândul lor, unele dintre elementele spectaculoase și ușor de recunoscut ale șoselei alpine.

„Pentru construcția drumului, la care s-au lucrat circa 8 ani, au fost executate lucrări de excavații în piatră, peste 52.000 metri cubi de rocă fiind mutați din loc. S-au turnat 21.000 metri cubi ziduri de sprijin, s-au amenajat 627 metri liniari copertine”, nota ziarul „Scînteia Tineretului”, în 1984.

Lucrările de protecție au continuat și după inaugurarea Transfăgărășanului, în septembrie 1974. În 1975, pe versanții din zona Vâlcelul Mare, constructorii lucrau la un amplu sistem antiavalanșă menit să împiedice formarea avalanșelor și să protejeze traficul.

„Complexul de construcții are drept scop oprirea formării avalanșelor și combaterea acestora pentru siguranța traficului rutier pe Transfăgărășan. Copertine solide din beton, baraje cu greble metalice până la creasta zimțată a Paltinului, în timp ce pe fundul văii au fost așternute praguri și canale de scurgere pe sute de metri. Oamenii din brigada lui Ștefan Nițu, Dumitru Popa urcă «la liber» peretele vertical pentru a planta dinții metalici ai celor 300 de greble”, informa ziarul „Tribuna Sibiului”, în 1975.

Șantierul era deschis pe un versant cu o înclinație de peste 75 la sută, iar materialele erau transportate printr-un sistem improvizat de drumuri de serviciu, funiculare, cabluri și jgheaburi. Publicația descria locul ca pe „o încrengătură de poteci, drumuri de serviciu, funiculare și scocuri”, amenajată pentru a permite muncitorilor să lucreze pe pantele abrupte ale Făgărașului.

La jumătate de secol de la construirea lor, riscurile pentru care au fost ridicate aceste amenajări au rămas actuale. Lucrările de deszăpezire a sectorului montan sunt îngreunate în unele locuri de acumulările de zăpadă și de bolovanii aduși de avalanșe, iar riscul căderilor de pietre persistă pe anumite sectoare. În studiul de fezabilitate comandat de CNAIR pentru modernizarea DN 7C și prelungirea perioadei în care sectorul montan ar putea rămâne deschis circulației, printre soluțiile analizate se numără și construirea unor noi copertine de protecție din beton în zonele expuse avalanșelor și căderilor de pietre, alături de alte lucrări pentru creșterea siguranței rutiere.