Investiție de peste 34 de milioane de lei la Colegiul „Brukenthal” din Sibiu: se extinde mansarda

Consilierii locali urmează să voteze, în cadrul unei ședințe extraordinare, proiectul de hotărâre privind reabilitarea, consolidarea și restaurarea clădirii Colegiului Național „Samuel von Brukenthal” din Sibiu. Investiția are o valoare de peste 34 de milioane de lei și urmează să beneficieze de finanțare nerambursabilă prin Programul Regiunea Centru 2021-2027.

Proiectul de hotărâre privind „Reabilitarea clădirii Colegiului Național Samuel von Brukenthal în vederea îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a activităților educaționale” va intra la vot joi în cadrul unei ședințe extraordinare.

Valoarea totală a investiției este 34.687.711,21 lei cu TVA, din care 24.841.500,00 lei cu TVA reprezintă valoarea eligibilă pentru finanțare. Municipiul Sibiu va contribui cu suma de 496.830,00 lei, reprezentând cofinanțarea de 2% din valoarea eligibilă și acoperirea cheltuielilor neeligibile.

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Ce lucrări sunt prevăzute la Colegiul „Brukenthal”

Imobilul în care funcționează Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” este inclus pe Lista Monumentelor Istorice în grupa valorică A, iar investiția prevede consolidarea, restaurarea și refuncționalizarea clădirii în vederea asigurării unui mediu propice pentru desfășurarea activităților educaționale.

„Se propune repararea elementelor structurale degradate, hidroizolarea clădirii, restaurarea sau conservarea după caz a componentelor artistice, restaurarea ferestrelor, precum și recondiționarea a aproximativ 10% din acestea cu unele performante energetice, termoizolarea mansardei și a planșeului peste etajul 2, reabilitarea instalației electrice, sanitare, instalarea unui sistem alternativ de producere a energiei termice, asigurarea unor echipamente edilitare la standarde contemporane de calitate, reabilitarea învelitorii și înlocuirea întregului sistem de captare a apelor pluviale, reabilitarea fațadei, adaptarea clădirii la cerințele de securitate la incendiu”, se arată în raportul de specialitate anexat proiectului de hotărâre.

Pe lângă aceste intervenții, în plan este și extinderea funcțională a mansardei.

Proiectul prevede, de asemenea, și derularea de activități educaționale dedicate cadrelor didactice și elevilor Colegiului Național Samuel von Brukenthal, precum și activități de cooperare teritorială.

Consilierii locali au aprobat, încă din vara anului 2024, un proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de administrare între Parohia Evanghelică, proprietara clădirii Colegiului „Brukenthal”, și Municipiul Sibiu, având ca obiect transmiterea cu titlu gratuit în administrarea municipiului a acestei clădiri. În urma acordului, Parohia Evanghelică a rămas în continuare proprietarul clădirii în care funcționează colegiul din centrul Sibiului, dar Primăria o va administra gratuit, până în anul 2044, nemaifiind nevoită să plătească astfel chirie. Odată cu încheierea acordului de administrare, Primăria Sibiu a putut depune proiectul pentru renovarea clădirii colegiului în cadrul Programului Regiunea Centru 2021-2027, Prioritatea 6 – O regiune educată.