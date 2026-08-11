Locatarii din blocul de pe strada Bihorului aveau dreptate: Primăria a găsit gândaci și mizerie cruntă în apartamentul reclamat

Apartamentul indicat de locatari drept sursa infestării s-a dovedit a fi un focar de gândaci: Poliția Locală a găsit insecte și lipsă de igienă în locuință. Proprietara a fost amendată cu 1.000 de lei și obligată să-și igienizeze și să-și dezinfecteze apartamentul.

Povestea relatată de locatarii de pe strada Bihorului nr 9, începe în vara anului trecut, când gândacii au început să apară în casa scării și, ulterior, în mai multe apartamente. Mădălin Popoviciu, unul dintre locatarii afectați, spune că vecinii au încercat inițial să rezolve situația prin metode obișnuite, apelând la firme specializate.

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,,Casa scării a fost invadată de gândaci”

„Toată ideea este că deja ne confruntăm cu gândacii de un an de zile. A început anul trecut, cam în aceeași perioadă, la începutul verii. Casa scării a fost invadată de gândaci. Am chemat două firme profesioniste de dezinsecție, însă efectul a fost doar temporar”, a povestit acesta.

După ce intervențiile celor două firme nu au dus la eliminarea problemei, locatarii au început să facă periodic dezinsecții pe cont propriu, folosind atât bani ai asociației, cât și produse cumpărate de ei.

„Am ajuns să facem dezinsecție o dată pe săptămână sau la două săptămâni, în funcție de nevoie, doar pentru a ține situația sub control”, a spus Popoviciu.

În timp, locatarii susțin că au identificat și apartamentul din care ar proveni infestarea. Potrivit acestora, în locuință ar fi fost găsiți numeroși gândaci, inclusiv pui și ouă.

„Mi-am dat seama de unde este focarul. Este vorba despre locuința unei vecine în vârstă. În imagini se vedeau zeci de gândaci, pui de gândaci și ouă pe podea, fără să fie nevoie să cauți prea mult”, a relatat locatarul.

,,Nu există vecin care să nu fie afectat”

Vecinii spun că au încercat în repetate rânduri să o convingă pe proprietară să facă ordine și să renunțe la obiectele vechi din apartament, însă fără rezultat. Femeia, în vârstă de aproximativ 80 de ani, ar locui singură, iar fiul acesteia ar fi încercat la rândul său să o ajute.

Locatarii susțin că, între timp, gândacii s-au răspândit în mai multe zone ale blocului. Etajul al doilea ar fi cel mai afectat, urmat de etajele trei și patru.

„Cred că nu există vecin care să nu fie afectat într-o anumită măsură”, afirma Popoviciu.

Acesta povestește că, în cazul său, insectele ajung până în zona ușii de acces în apartament.

„Eu găsesc în fiecare dimineață între 10 și 15 gândaci morți în fața ușii, pentru că am etanșat intrarea cu geluri și alte soluții. Alți vecini însă îi găsesc în balcon sau în apartamente, mai ales seara, când insectele sunt foarte active”, a spus locatarul.

Poliția Locală a găsit gândaci și lipsă de igienă

Purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu, Mirela Gligore, precizează că municipalitatea nu are înregistrate sesizări directe din partea cetățenilor din imobil, însă Poliția Locală a intervenit în urma adreselor transmise de DSP Sibiu.

„În urma primirii adreselor din partea DSP, agenții Poliției Locale s-au deplasat în data de 19 iulie la fața locului pentru verificarea situației. S-a constatat, într-adevăr, prezența gândacilor de bucătărie în apartament și lipsa igienei și a curățeniei”, a transmis Mirela Gligore.

În urma controlului, proprietara a fost sancționată cu 1.000 de lei, pentru încălcarea prevederilor Art. 6, lit. a din HCL 210/2001 privind întreținerea curățeniei și igienei în locuințe.

Proprietara trebuia să igienizeze locuința până pe 5 august

Potrivit Primăriei Sibiu, proprietarei i s-a pus în vedere să igienizeze și să dezinfecteze locuința în termen de cinci zile de la comunicarea procesului-verbal.

Termenul stabilit de autorități a fost 5 august 2026.

În paralel, Primăria Sibiu a notificat și Asociația de Proprietari pentru a lua măsurile necesare privind dezinsecția și dezinfecția, în limitele competențelor legale ale asociației.

Control pe 6 august: firma de igienizare era deja în apartament

Un nou control al Poliției Locale a avut loc în data de 6 august, pentru verificarea modului în care au fost respectate măsurile dispuse.

De această dată, agenții au constatat că lucrările erau deja în desfășurare.

„Pentru verificarea situației, Poliția Locală a efectuat un control în data de 6 august unde s-a constatat că la fața locului era deja prezentă o firmă specializată care efectua lucrări de igienizare și dezinfecție a apartamentului, în prezența administratorului și a președintelui Asociației de Proprietari”, a precizat purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu.

Controlul Primăriei vine după ce, în data de 3 august, a avut loc o ședință a Asociației de Proprietari în cadrul căreia a fost discutată situația infestării.

Potrivit lui Mădălin Popoviciu, asociația a contractat o nouă firmă pentru efectuarea dezinsecției, costul intervenției fiind de 2.057 de lei. Locatarul susține că dezinsecția a fost făcută inclusiv în apartamentul indicat drept sursă a infestării.

Potrivit acestuia, reprezentanții firmei ar fi confirmat problemele de igienă din locuință și necesitatea unei intervenții mai ample, inclusiv debarasarea unor obiecte și piese de mobilier.

Locatarii vor o soluție definitivă

Locatarii spun că nu urmăresc sancționarea femeii în vârstă, ci găsirea unei soluții care să permită eliminarea definitivă a focarului.

„Să nu creadă cineva că suntem oameni răi sau lipsiți de empatie. Înțelegem că este o persoană în vârstă și că este atașată de lucrurile ei. Dar nu ni se pare normal ca 19 familii să sufere din cauza unei singure locuințe”, a declarat Mădălin.

Potrivit acestuia, în bloc locuiesc în special persoane vârstnice și familii cu copii, iar aproximativ 19 familii ar fi afectate de situație.

Rămâne de văzut dacă lucrările de igienizare și dezinsecție începute în această perioadă vor duce la eliminarea infestării sau dacă problema va continua să afecteze locatarii blocului.