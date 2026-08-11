Pe scurt: La ceremonia de onomastică a Mitropolitului Ardealului a fost citit un mesaj special al Patriarhului Daniel, iar ierarhul a vorbit despre „momentul de cumpănă” pe care îl trăieşte la trei decenii de arhierie.

Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, şi-a cinstit luni, 10 august, sfântul ocrotitor.

La slujba de Te Deum săvârşită cu acest prilej s-au înălţat rugăciuni de mulţumire şi pentru cei 30 de ani de arhierie pe care Înaltpreasfinţia Sa îi împlineşte a doua zi după sărbătoarea Sfântului Mucenic Laurenţiu, potrivit Mitropolia Ardealului.

Membrii permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Sibiului, protopopi, stareţi, preoţi, monahi, monahii şi credincioşi s-au adunat luni, 10 august, în Capela Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu pentru a participa la slujba de Te Deum săvârşită la sărbătoarea onomastică a Mitropolitului Laurenţiu. Cei prezenţi s-au rugat pentru sănătate, păstorire îndelungată şi spor duhovnicesc în lucrarea misionară încredinţată de a conduce Mitropolia Ardealului şi i-au transmis felicitări la acest moment festiv.

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Soborul slujitor a fost condus de pr. lect. univ. dr. Cristian Vaida, vicar mitropolitan, şi a fost format din consilieri eparhiali, cadre universitare şi protopopi. La eveniment au mai participat autorităţi locale şi oaspeţi.

Mesajul Patriarhului Daniel, citit la ceremonie

Pr. lect. univ. dr. Cristian Vaida a citit mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la această zi aniversară şi a subliniat implicarea duhovnicească şi statornică a Înaltpreasfinţiei Sale în toate lucrările pastorale, misionare şi sociale desfăşurate mai întâi în Episcopia Caransebeşului, iar mai apoi în Arhiepiscopia Sibiului.

„Cu prilejul zilei onomastice a Înaltpreasfinţiei Voastre şi al împlinirii a 30 de ani de la hirotonia întru arhiereu, vă adresăm calde urări de sănătate, pace şi bucurie sfântă, precum şi alese împliniri duhovniceşti. Vă felicităm pentru activitatea pe care o desfăşuraţi spre slava Preasfintei Treimi şi binele Bisericii şi aducem mulţumire lui Dumnezeu pentru darurile revărsate asupra Înaltpreasfinţiei Voastre şi asupra clerului şi credincioşilor din istorica eparhie pe care o păstoriţi. Hristos – Dumnezeul nostru, «Păstorul Cel Bun» (Ioan 10, 11) şi «Arhiereul mărturisirii noastre» (Evrei 3, 1), pentru rugăciunile Sfântului Mucenic Laurenţiu, arhidiaconul, să vă dăruiască în continuare ajutorul Său sfânt spre continuarea frumoaselor realizări pastorale, misionare şi culturale! Întru mulţi şi fericiţi ani, Înaltpreasfinţia Voastră!”, a transmis Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Cuvântul Mitropolitului Laurenţiu

Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu le-a mulţumit tuturor pentru prezenţă la acest moment festiv şi duhovnicesc, dar şi pentru eforturile depuse zi de zi pentru a împlini lucrările la care au fost chemaţi în Arhiepiscopia Sibiului.

„Am primit cuvintele dumneavoastră ca un dar. Toate lucrările împlinite le-am făcut împreună şi trebuie să spun că, dacă nu aveam colaboratori precum frăţiile voastre, nu aş fi putut face mare lucru. Când te gândeşti la numărul anilor şi te uiţi în buletin, ţi se pare ceva straniu, dar dacă te raportezi la alţii care n-au reuşit să depăşească vârsta ta sau la alţii care au depăşit-o şi sunt înainte, intri într-un moment din acesta de cumpănă şi începi să te gândeşti mult mai serios la ceea ce trebuie să îndeplineşti de acum înainte. Dăm slavă Bunului Dumnezeu şi mulţumim pentru darurile revărsate asupra noastră şi, dacă am făcut ceva, se va vedea la urmă, atunci când noi nu vom mai fi şi vor veni alţii care trebuie să continue şi să completeze ceea ce am făcut. Spun şi eu: «slugă netrebnică sunt» şi că am făcut ceea ce eram obligat să fac”, a spus ierarhul.

La final, cei prezenţi i-au oferit flori Înaltpreasfinţiei Sale, împreună cu urările specifice unui astfel de moment aniversar. Evenimentul de la Capela Facultăţii de Teologie Ortodoxă a avut loc în aceeaşi perioadă în care Mitropolitul Laurenţiu a participat şi la o slujbă înaintea hramului unei biserici din Cartierul Arhitecţilor.

FOTO Costin Chesnoiu