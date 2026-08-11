Noul „trend” de livrare a coletelor la Sibiu? Pachetul, aruncat peste poartă, deși scria mare pe el: „Fragil” / video

Noul stil de livrare a coletelor în Șura Mare a revoltat o localnică, care spune că nu se aștepta ca pachetul să fie tratat în acest fel. Nu valoarea produselor a fost cea care a deranjat-o cel mai mult, ci felul în care coletul ar fi fost manipulat înainte să ajungă la ea. Femeia vorbește despre o lipsă de bun-simț și susține că, deși era trecut clar că este fragil, acesta ar fi fost aruncat peste poarta casei, din mers.

Incidentul ar fi avut loc în 4 august 2026, în jurul orei 11:00 , la locuința femeii de pe strada Ocnei, nr. 29. Maia Marc aștepta o comandă făcută online, care conținea mai multe boluri din sticlă.

Potrivit acesteia, curierul nu ar fi sunat pentru a anunța livrarea, ci ar fi aruncat coletul peste poarta imobilului.

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„Când am văzut ce s-a întâmplat, m-am enervat foarte tare. Nu mi se pare normal să iei un colet și să îl arunci peste poartă, mai ales când este vorba despre lucruri fragile. Putea să sune și să aștepte să ies să îl iau”, spune Maia Marc.

Pe ambalaj erau trecute, potrivit femeii, mențiuni privind caracterul fragil al conținutului.

„Scria pe colet că este fragil și înăuntru erau boluri de sticlă. Tocmai de aceea m-a deranjat atât de mult. Este o lipsă de bun-simț să tratezi în felul acesta lucrurile altcuiva”, a declarat aceasta.

A reclamat situația la Trendyol și FAN Courier

După ce a constatat că produsele au fost deteriorate, femeia spune că a încercat să afle unde poate reclama situația și cine își asumă responsabilitatea.

„Am început să mă interesez peste tot. Am vorbit cu Trendyol, de unde am făcut comanda, apoi am sunat la FAN Courier. Am ajuns să sun chiar și la București și să discut cu un manager. Am făcut reclamație după reclamație pentru că voiam măcar să primesc o explicație”, povestește Maia Marc.

Paguba estimată de femeie este de aproximativ 40 de lei. Pentru ea, însă, suma nu reprezintă principalul motiv al nemulțumirii.

„Nu este vorba despre 40 de lei. Dacă erau doar banii, probabil că nici nu mai insistam atât. M-a deranjat felul în care s-a comportat curierul. Eu am plătit produsele, sunt bunurile mele și mă aștept să fie tratate cu respect”, spune femeia.

Maia Marc consideră că o astfel de situație poate deveni mult mai serioasă dacă în colet se află produse scumpe.

„Astăzi sunt niște boluri de 40 de lei. Dar dacă în colet sunt lucruri care costă sute sau mii de lei? Se poate întâmpla oricui. Tocmai de aceea cred că trebuie să existe mai multă seriozitate atunci când sunt livrate coletele”, afirmă aceasta.

Răspunsul primit de la FAN Courier

După sesizările făcute, Maia Marc spune că a primit un răspuns oficial din partea FAN Courier. Compania susține că expediția a fost livrată cu ambalajul intact și că, la momentul predării, nu a fost înregistrată nicio reclamație și nu a fost întocmit un proces verbal.

„Menționăm că expediția a fost livrată cu ambalajul intact, nu au existat reclamații și nu a fost întocmit niciun proces verbal”, se arată în răspunsul transmis clientei.

Compania precizează că eventualele probleme privind integritatea unui colet trebuie semnalate în momentul livrării și consemnate printr-un proces verbal de constatare.

„Mențiunile cu privire la eventualele probleme privind integritatea trimiterilor se fac în momentul livrării prin întocmirea unui proces verbal de constatare. Orice reclamații ulterioare, cu privire la acest aspect, sunt nule”, transmite FAN Courier.

În același răspuns, compania afirmă că, în astfel de situații, nu își asumă responsabilitatea pentru deteriorarea reclamată ulterior.

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„Nu vreau decât să fie tratați oamenii cu respect”

Pentru Maia Marc, cazul nu este despre valoarea redusă a pagubei, ci despre modul în care spune că a fost tratată livrarea.

„Nu vreau să fac un caz din 40 de lei. Vreau doar să fie tratați oamenii și lucrurile lor cu respect. Dacă ai un colet în mână și vezi că este fragil, trebuie să ai grijă de el. Asta mi se pare normal”, spune femeia.

Aceasta afirmă că, în urma experienței, va fi mult mai atentă la modul în care primește viitoarele colete.

„Dacă era un obiect mult mai scump, ce făceam? Tot eu trebuia să demonstrez după aceea ce s-a întâmplat. De aceea am insistat cu reclamațiile. Nu pentru bani, ci pentru că nu mi s-a părut în regulă ceea ce s-a întâmplat”, a concluzionat Maia Marc.