O mașină a fost cuprinsă de flăcări, în noaptea de luni spre marți, în cartierul Gușterița din Sibiu. Localnicii s-au speriat și s-au temut că vehiculul va exploda.
Incendiul a izbucnit în jurul orei 05:00 pe strada Podului din municipiul Sibiu. Pompierii sibieni au intervenit cu două autospeciale în zonă pentru a stinge flăcările, dar și cu un echipaj SMURD pentru a asigura, la nevoie, îngrijiri medicale.
▶ Vezi pagina acestui video: Panică în toiul nopții în Gușterița: mașină cuprinsă de flăcări — VIDEO
„În urma incendiului a ars compartimentul motor și a fost deteriorat parbrizul. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului este un scurtcircuit electric produs la compartimentul motor. Nu au fost victime. Mașina staționa. S-a intervenit cu 2 autospeciale de stingere și un echipaj SMURD”, a precizat Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.
Localnicii au tras o sperietură soră cu moartea. Un cititor Ora de Sibiu a trimis, pe adresa redacției, filmări din timpul intervenției. „Mașină pe cale să explodeze în cartierul Gușterița, m-am trezit din cauza mirosului puternic de fum care a umplut toată strada”, a transmis acesta.
Din fericire, pompierii au reușit să stingă incendiul și nu au fost semnalate victime.
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