Peste 1.500 de locuri încă disponibile în școlile din Sibiu: unde mai sunt locuri și la creșe și licee

Peste 1.500 de locuri sunt disponibile în continuare în unitățile de învățământ din județul Sibiu, atât pentru copiii care au nevoie de un loc la creșă, cât și pentru elevii care urmează să fie înscriși la liceu.

În această perioadă sunt disponibile 506 locuri la creșe, în mai multe localități din județ, precum și alte 1.050 de locuri în 29 de unități liceale, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul Școlar Județean Sibiu.

Din totalul celor 506 locuri rămase disponibile la creșe, cele mai multe sunt în municipiul Sibiu.

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În Sibiu sunt anunțate 393 de locuri, dintre care 211 locuri bugetate pentru creșele aflate în construcție și 182 de locuri cu taxă. Este vorba despre nouă creșă și grădiniță situată la intersecția străzilor Timișoara și Piața Cluj, lângă Școala gimnazială nr. 12, creșa nouă de pe Calea Poplăcii și creșa modernă de pe str. Viitorului nr. 28A din cartierul Reșița.

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Și în celelalte localități din județ mai sunt locuri disponibile. Situația transmisă de ISJ Sibiu este următoarea:

Sibiu – 393 de locuri: 211 locuri bugetate pentru creșe aflate în construcție și 182 de locuri cu taxă;

Agnita – 20 de locuri bugetate;

Avrig – 26 de locuri bugetate;

Cisnădie – 30 de locuri cu taxă;

Dumbrăveni – 13 locuri bugetate;

Mediaș – 24 de locuri bugetate.

Situația este relevantă în condițiile în care locurile disponibile în sistemul de educație timpurie reprezintă una dintre problemele importante pentru familiile cu copii mici. O parte dintre locurile anunțate pentru municipiul Sibiu sunt legate de creșele aflate în construcție, în timp ce alte locuri sunt disponibile în regim cu taxă.

Peste 1.000 de locuri disponibile la liceu

În ceea ce privește învățământul liceal, Inspectoratul Școlar Județean Sibiu anunță 1.050 de locuri disponibile în 29 de unități liceale.

Din acest total, 68 de locuri sunt destinate elevilor de naționalitate romă, iar 53 de locuri sunt rezervate elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES).

Astfel, pe lângă locurile disponibile pentru admiterea obișnuită, oferta educațională include și locuri dedicate unor categorii de elevi pentru care există prevederi speciale în procesul de admitere. „Sunt 1050 locuri, dintre care 68 locuri pentru elevii de naționalitate romă și 53 locuri pentru elevii cu CES, în 29 de unități liceale”, a transmis Constantin Dincă, purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Sibiu.

În total, peste 1.500 de locuri

Cele două categorii însumează 1.556 de locuri disponibile în județul Sibiu: 506 la creșe și 1.050 la licee.

Datele arată că, în timp ce pentru familiile cu copii mici sunt disponibile locuri în mai multe localități ale județului, în cazul învățământului liceal oferta rămasă neocupată este distribuită în 29 de unități.













