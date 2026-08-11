Pe scurt: Sibiu, 11 august 2026 - Shopping City Sibiu continuă în luna august programul dedicat copiilor și familiilor, cu o serie de activități care includ NEON Party, pe 15 august, ateliere creative organizate în fiecare duminic

Shopping City Sibiu continuă în luna august programul dedicat copiilor și familiilor, cu o serie de activități care includ NEON Party, pe 15 august, ateliere creative organizate în fiecare duminică și prima competiție din seria Șah în Școală 2026, programată pe 22 august.

Participarea la activitățile dedicate copiilor este gratuită, iar programul atelierelor și al petrecerilor tematice continuă până în vara anului 2027.

Pe 15 august, între orele 15:00 și 18:00, zona Info Point va găzdui NEON Party, o petrecere tematică dedicată celor mici, cu personaje, jocuri, concursuri și momente de dans. Intrarea la eveniment este liberă.

Programul include:

15:00 – 16:00 – sesiune foto cu personajele NEON;

– sesiune foto cu personajele NEON; 16:00 – 17:00 – jocuri și concursuri;

– jocuri și concursuri; 17:00 – 18:00 – dansuri NEON.

Tot în luna august continuă atelierele creative pentru copii, organizate în fiecare duminică, între orele 17:00 și 20:00, în zona Food Court. Activitățile sunt adaptate diferitelor categorii de vârstă și urmăresc dezvoltarea creativității, a motricității fine, a coordonării și a imaginației.

După primele două întâlniri ale lunii, programul continuă cu:

16 august – „Insecte din linguri”, atelier dedicat copiilor cu vârste între 3 și 14 ani, în cadrul căruia cei mici vor realiza personaje colorate pornind de la linguri din plastic, activitatea urmărind îmbunătățirea coordonării mână-ochi;

atelier dedicat copiilor cu vârste între 3 și 14 ani, în cadrul căruia cei mici vor realiza personaje colorate pornind de la linguri din plastic, activitatea urmărind îmbunătățirea coordonării mână-ochi; 23 august – „Ananasul creativ”, atelier pentru copiii cu vârste între 2 și 14 ani, axat pe realizarea unor creații decorative și dezvoltarea motricității fine;

atelier pentru copiii cu vârste între 2 și 14 ani, axat pe realizarea unor creații decorative și dezvoltarea motricității fine; 30 august – „Amintiri din vacanță”, atelier pentru copiii cu vârste între 2 și 14 ani, în cadrul căruia aceștia își vor transpune creativ amintirile din vacanță prin desen și culoare, cu accent pe stimularea imaginației.

Participarea la ateliere este gratuită. În plus, copiii care participă la trei ateliere săptămânale consecutive, lucru confirmat prin ștampilele din Jurnalul Atelierelor Creative, primesc de la Info Point un voucher în valoare de 30 de lei, valabil în magazinele partenere din Shopping City Sibiu, conform regulamentului campaniei.

Seria atelierelor creative și a petrecerilor tematice continuă la Shopping City Sibiu până în iulie 2027, cu noi teme și activități în fiecare lună. Atelierele sunt programate duminica, iar calendarul petrecerilor include concepte dedicate unor universuri și personaje îndrăgite de copii, programul complet fiind disponibil pe site-ul centrului comercial.

Pe 22 august, Shopping City Sibiu găzduiește și prima etapă din seria de competiții Șah în Școală 2026, care va transforma zona Food Court într-un spațiu dedicat micilor pasionați de șah. Blitz Summer Cup Sibiu include două categorii de competiție:

de la ora 10:30 – Blitz Open omologat FIDE, desfășurat în 9 runde, în sistem 5 minute + 3 secunde;

– Blitz Open omologat FIDE, desfășurat în 9 runde, în sistem 5 minute + 3 secunde; de la ora 17:00 – turnee neomologate pentru categoriile U11 și U8, desfășurate în 7 runde, în sistem 5 minute + 5 secunde.

Calendarul Șah în Școală 2026 continuă la Shopping City Sibiu cu noi competiții în 3-4 octombrie și 14-15 noiembrie.

Prin programul de evenimente și activități dedicate copiilor, Shopping City Sibiu le oferă familiilor noi opțiuni de petrecere a timpului liber, de la activități creative și petreceri tematice până la competiții care încurajează concentrarea, strategia și dezvoltarea de noi abilități.

Mai multe informații despre evenimentele Shopping City Sibiu pot fi găsite pe site-ul oficial al centrului comercial și pe paginile de Instagram și Facebook.

Despre Shopping City Sibiu

Cu o suprafaţă totală închiriabilă de 83.000 mp, Shopping City Sibiu este cel de-al treilea parc de profil din România şi cea mai importantă zonă comercială din oraş, atât ca dimensiune, cât şi ca mix al retailerilor ancoră: două hypermarket-uri Auchan şi respectiv, Carrefour, Mobexpert, Leroy Merlin, Altex, Flanco, Decathlon, Hervis, Reserved, Sinsay, Half Price, H&M, C&A, Deichmann, CCC, Humanic, Douglas, DM, Mohito, Cropp, House, Mizar,Triumph, Penti, Teilor, Smyk și Noriel, Lensa, Pandora sau hiperfarmacia Dr. Max.

Shopping City Sibiu a intrat în 2018 într-un amplu proces de modernizare și extindere, ce a fost finalizat, în primăvara anului 2019, cu un nou nivel, dedicat foodcourt-ului, cinema-ului Cineplexx și noii săli de fitness STAY FIT.

În ansamblul său, parcul comercial reuneşte un mix de retaileri reprezentativi internaţionali şi locali, care definesc Shopping City Sibiu drept principala destinaţie de shopping din oraș si împrejurimi pentru familii.

În 2021 Shopping City Sibiu a lansat SPOT, o aplicație mobilă ce recompensează utilizatorii cu puncte de loialitate pentru fiecare sesiune de cumpărături, oferindu-le astfel access la oferte și beneficii exclusive, în funcție de statutul atins în program. Aplicația mobilă de recompensare a clienților loiali este disponibilă în toate cele 15 centre comerciale ale grupului NEPI Rockcastle din România. Înrolarea în program este gratuită, SPOT poate fi descărcată atât din Google Play, cât și din App Store.

Shopping City Sibiu este situat la 5 minute de centrul oraşului, lângă DN1 şi dispune de 1.600 locuri de parcare.