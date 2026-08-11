Pe scurt: Aerul de mare face bine plămânilor, dar diferențele mari de temperatură și întreruperea medicației pot transforma concediul într-un risc pentru cei cu astm sau BPOC. Ce sfaturi dau pneumologii sibieni.

Vara este perioada în care cei mai mulți români aleg să își petreacă concediul la mare, la munte sau în destinații din străinătate.

Relaxarea și timpul petrecut în natură au beneficii pentru sănătate, însă schimbările de temperatură, călătoriile lungi, utilizarea aerului condiționat sau expunerea la diferiți alergeni pot afecta aparatul respirator, în special în cazul persoanelor cu boli pulmonare cronice, potrivit unei postări a Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu.

Medicii instituției recomandă ca pregătirea concediului să includă și câteva măsuri simple pentru protejarea sănătății plămânilor. „Concediul trebuie să fie o perioadă de relaxare, nu un motiv pentru întreruperea tratamentului.

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Pacienții cu astm bronșic, BPOC sau alte afecțiuni respiratorii trebuie să își ia cu ei toate medicamentele prescrise și să respecte schema de tratament chiar dacă se simt bine. O întrerupere aparent lipsită de importanță poate duce la agravarea bolii tocmai în timpul vacanței”, explică dr. Darius Dăncilă, medic specialist pneumolog în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu.

Aerul de mare poate fi benefic, dar expunerea trebuie să fie echilibrată

Aerul marin este recunoscut pentru umiditatea sa și pentru concentrația redusă de alergeni comparativ cu mediul urban, motiv pentru care multe persoane cu afecțiuni respiratorii se simt mai bine în timpul sejurului la mare. Totuși, expunerea prelungită la soare, temperaturile ridicate și diferențele mari dintre aerul exterior și spațiile climatizate pot favoriza apariția unor probleme respiratorii.

„Plimbările pe malul mării, în special dimineața și seara, pot fi benefice pentru respirație. În schimb, recomandăm evitarea expunerii îndelungate în intervalul cu temperaturi foarte ridicate și limitarea trecerilor repetate din căldură în spații foarte răcite. Diferențele mari de temperatură pot irita căile respiratorii și pot accentua simptomele la persoanele sensibile”, precizează medicul pneumolog.

Specialiștii recomandă persoanelor aflate în concediu la mare să aleagă plimbările pe plajă dimineața sau după apusul soarelui, să evite fumatul și expunerea la fumul de țigară pe plajă sau în spațiile aglomerate și să solicite consult medical dacă apar dificultăți de respirație, tuse persistentă sau febră.

Călătoriile lungi pot favoriza deshidratarea și disconfortul respirator

Drumurile lungi cu mașina, autocarul sau avionul pot favoriza deshidratarea și disconfortul respirator, în special în cazul persoanelor cu boli pulmonare cronice.

„În timpul deplasărilor este recomandată hidratarea corespunzătoare și efectuarea unor pauze regulate pentru mișcare, atunci când este posibil. Pacienții care utilizează inhalatoare trebuie să le aibă întotdeauna asupra lor, nu în bagajele depozitate. De asemenea, dacă apar tuse persistentă, senzația de lipsă de aer sau durere toracică după întoarcerea din concediu, este important ca simptomele să nu fie puse doar pe seama oboselii și să fie evaluat un consult de specialitate”, subliniază dr. Darius Dăncilă.

Medicii pneumologi de la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu recomandă respectarea tratamentului prescris pe toată durata vacanței, luarea medicației necesare și a dispozitivelor inhalatorii la pachet, evitarea expunerii prelungite la praf, fum și alte surse de poluare, precum și adresarea către medic dacă simptomele respiratorii persistă sau se agravează.

Instituția sibiană încurajează populația să acorde atenție sănătății respiratorii inclusiv în perioada concediilor, arătând că respectarea unor măsuri simple de prevenție și prezentarea la medic încă de la primele simptome pot contribui la menținerea unei bune stări de sănătate și la prevenirea complicațiilor.

Recomandările vin în contextul în care specialiștii sibieni au avertizat recent și asupra altor semne aparent banale care pot ascunde afecțiuni pulmonare grave.