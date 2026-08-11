Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”

Municipiul Sibiu anunță finalizarea implementării proiectului „Renovare energetică a 10 clădiri rezidențiale multifamiliale din Municipiul Sibiu”, cod proiect C5-A3.1-537, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 5 – Valul Renovării, Operațiunea A.3 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, în baza Contractului de finanțare nr. 146094/22.12.2022.

Proiectul a fost implementat în perioada 22.12.2022 – 30.08.2026, având o durată de 44 de luni.

Obiectivul principal al proiectului a fost renovarea energetică a zece clădiri rezidențiale multifamiliale situate în Municipiul Sibiu, B-dul Vasile Milea nr.1, bl.1, B-dul Vasile Milea, bl.10A, B-dul Vasile Milea, bl.11A, B-dul Vasile Milea, bl.12A, str. Constituției nr.1, bl.1, str. Rusciorului nr.19, bl.75, str. Țiglari nr.1, bl. C2, str. Iazului nr.21, bl.19, str. Șteflești bl.7, str. Vrancei bl.6, în vederea creșterii eficienței energetice, reducerii consumului anual de energie și diminuării emisiilor de gaze cu efect de seră.

În cadrul proiectului au fost realizate lucrări de:

anvelopare termică a clădirilor;

înlocuire a tâmplăriei exterioare și închidere a balcoanelor;

reabilitare a acoperișurilor;

modernizare a instalațiilor electrice din casele scărilor;

instalare a unor sisteme alternative de producere a energiei electrice;

reparare a trotuarelor de gardă.

Prin implementarea acestor măsuri au fost îmbunătățite condițiile de confort pentru locatari, a fost redus consumul de energie și au fost sporite performanțele energetice ale clădirilor, contribuind astfel la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă și de reducere a impactului asupra mediului.

Valoarea totală a proiectului este de 36.792.941,53 lei, TVA inclus, reprezentând finanțare nerambursabilă acordată prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Date de contact:

UAT Municipiul Sibiu

Adresa: Sibiu, Str. Samuel Brukenthal, Nr. 2, cod poștal 550178, Județul Sibiu, telefon 0269/208.800, e-mail: pms@sibiu.ro

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

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