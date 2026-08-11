Polițiștii din Sibiu, acțiune pe Autostrada A1: „Nu folosiți banda de urgență pentru odihnă”

Pe scurt: Trei secunde cu ochii pe telefon la 130 km/h însemnă peste 100 de metri parcurși fără control. Ce recomandări le-au făcut polițiștii șoferilor pe A1.

Polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea-Deva, împreună cu polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, au desfășurat o activitate comună de informare și prevenire, în cadrul campaniei naționale „O vară în siguranță”.

În sezonul estival, valorile de trafic pe autostrăzi cresc considerabil, iar deplasările devin mai lungi și mai solicitante. Potrivit polițiștilor, la o viteză de 130 km/h, un autovehicul parcurge aproximativ 36 de metri într-o singură secundă, iar doar trei secunde în care atenția șoferului este distrasă de telefon înseamnă peste 100 de metri parcurși fără control vizual asupra drumului.

Recomandările polițiștilor pentru șoferii care circulă pe autostradă

În cadrul activității, polițiștii le-au recomandat conducătorilor auto să seteze sistemul de navigație înainte de plecare și să evite utilizarea telefonului în timpul conducerii. De asemenea, le-au atras atenția să păstreze o distanță suficientă față de vehiculul din față și să anticipeze eventualele încetiniri ale traficului.

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Șoferii au fost sfătuiți să manifeste atenție sporită în zonele unde se efectuează lucrări, s-au produs accidente sau s-au format coloane de autovehicule, dar și să verifice oglinzile și unghiul mort și să semnalizeze din timp schimbarea benzii de circulație. Nu în ultimul rând, polițiștii recomandă oprirea în parcări sau spații de servicii atunci când apar semne de oboseală la volan, precum căscatul repetat sau dificultățile de concentrare.

Participanților la trafic le-a fost reamintit și faptul că banda de urgență este destinată exclusiv situațiilor speciale și nu poate fi utilizată pentru opriri în vederea odihnei. Această regulă rămâne valabilă indiferent de gradul de oboseală al șoferului, mai arată reprezentanții IPJ Sibiu.

Recomandările vin în contextul unor extinderi ale rețelei de autostradă din regiune, care aduc creșteri ale volumului de trafic pe segmentele deja existente. Polițiștii sibieni au mai desfășurat recent și alte acțiuni de verificare a traficului pe drumurile naționale din județ.

Mesajul transmis participanților la trafic în cadrul campaniei „O vară în siguranță” a fost simplu: în vacanță, destinația este importantă, însă cel mai important este ca fiecare participant la trafic să ajungă în siguranță.

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