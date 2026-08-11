În 20 octombrie, la Sibiu, debutează Codul Bunelor Afaceri, primul eveniment din România care aduce Eticheta de Business în centrul unei conversații despre business, brand personal, brand de angajator și imaginea orașului nostru.

Inițiat de Delia Pușcă, fondatorul BE Remarkable, evenimentul pornește de la o realitate tot mai relevantă pentru organizații: putem construi strategii, campanii și promisiuni de brand foarte bune, însă, în cele din urmă, reputația lor este confirmată sau, dimpotrivă, contrazisă de experiența pe care oamenii o au în relație cu alți oameni.

Iar datele ultimilor ani arată că această experiență are consecințe cât se poate de concrete.

La nivel global, doar 20% dintre angajați sunt implicați activ în munca lor, iar Gallup estimează costul lipsei de engagement la aproximativ 10 trilioane de dolari în productivitate pierdută. Nu este doar o problemă internă a organizațiilor. În relația cu piața, aproape 30% dintre consumatori spun că au încetat să cumpere de la un brand din cauza unei experiențe slabe, online sau offline, potrivit PwC. Iar într-o perioadă în care inteligența artificială intră tot mai mult în relația dintre companii și clienți, peste 85% dintre consumatori consideră interacțiunea umană importantă în experiența lor cu un brand.

Imaginea Sibiului, în mijlocul discuțiilor

Codul Bunelor Afaceri pune sub lupă și identitatea orașului nostru și ce anume a contribuit la reputația lui. Un raport al Edelman Trust Barometer 2025: Brand Trust arată că brandurile din propria țară beneficiază, în medie, de un avantaj de 15 puncte de încredere față de brandurile străine. Pentru un oraș precum Sibiul, această perspectivă deschide firesc o conversație despre felul în care companiile, profesioniștii și instituțiile contribuie, prin propria conduită, la imaginea comunității pe care o reprezintă.

Privite împreună, cifrele susțin aceeași idee: un brand poate fi foarte bine construit pe hârtie și foarte ușor contrazis în interacțiunea dintre oameni. În felul în care un lider gestionează o conversație dificilă. În modul în care un candidat este primit și tratat într-un proces de recrutare. Într-o negociere în care apare presiunea. În relația cu un client nemulțumit. În felul în care un profesionist ascultă, oferă feedback, gestionează un dezacord, construiește o relație sau își reprezintă organizația.

Aici începe conversația despre Eticheta de Business

Nu ca un set rigid de reguli despre „ce se face” și „ce nu se face” și nici ca un exercițiu de imagine, ci ca parte a comportamentului profesional și a experienței pe care fiecare dintre noi o creează în jurul său.

De ce Codul Bunelor Afaceri?

Codul Bunelor Afaceri aduce, în premieră în România, Eticheta de Business într-un eveniment construit în jurul unor întrebări foarte actuale: ce rămâne dintr-un brand atunci când oamenii încep să interacționeze și ce se întâmplă atunci când ei pleacă?

Pentru că imaginea unei companii nu se joacă doar în campanii, iar reputația unui profesionist nu se construiește doar prin competență. Se vede în felul în care purtăm o conversație dificilă, negociem, gestionăm un conflict, mergem la un interviu de angajare, sau, pur și simplu reprezintăm compania într-un context public.

Într-o perioadă în care tehnologia și inteligența artificială pot prelua tot mai multe sarcini, devin cu atât mai importante lucrurile greu de automatizat: discernământul, tactul, prezența, capacitatea de a citi contextul și de a construi încredere.

„Am creat Codul Bunelor Afaceri pentru că vorbim foarte mult despre brand, reputație, experiența angajatului sau experiența clientului, dar mult mai puțin despre ceea ce le leagă pe toate: comportamentul oamenilor.

Mi-am dorit să aduc Eticheta de Business în prezent și să-i dau locul pe care îl merită în conversația despre business. Nu ca pe o colecție de reguli rigide și nici ca pe un criteriu prin care să-i judecăm pe ceilalți, ci ca pe o formă de inteligență relațională, de respect și de atenție față de impactul pe care îl avem asupra celor din jur. De aici a pornit Codul Bunelor Afaceri.”, spune Delia Pușcă, fondator BE Remarkable și organizatoarea evenimentului.

Un eveniment construit în jurul conversațiilor reale

Codul Bunelor Afaceri nu va avea formatul clasic al unui eveniment în care publicul doar ascultă, iar speakerii doar vorbesc pe scenă. Programul va combina prezentări, interviuri live, întrebări directe, situații practice, dialog cu publicul și networking facilitat. Un moment-surpriză de branding va pune participanții în fața unei experiențe construite special pentru a arăta legătura dintre brandul personal și brandul de angajator.

Cui se adresează? Managerilor, antreprenorilor și profesioniștilor din HR, Marketing și Comunicare, dar și celor care știu că, în business, competența contează, însă felul în care construiești relații și încredere te diferențiază.

Primele nume confirmate la Codul Bunelor Afaceri

Prima ediție aduce la Sibiu perspective din diplomație, administrație, instituții europene, mediul de business și comunitatea locală.

Printre invitații confirmați se numără:

● Emil Hurezeanu, fost Ministru al Afacerilor Externe, fost ambasador al României în Germania și Austria și Ambasador de Onoare al Sibiului,

● Astrid Fodor, Primarul Municipiului Sibiu,

● Nicu Ștefănuță, Vicepreședintele Parlamentului European,

● Ana Bugneriu, Directorul executiv al Fundației Comunitare Sibiu.

Alte nume din mediul de business vor fi anunțate în perioada următoare.

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În premieră, lansarea primului Ghid de Etichetă de Business din România

Codul Bunelor Afaceri va marca încă un debut: lansarea primului Ghid de Etichetă de Business din România, semnat de Delia Pușcă.

Ghidul pornește de la situații concrete din viața profesională și de la întrebări pentru care nu există întotdeauna un răspuns intuitiv: cum gestionezi o întâlnire, o negociere sau o conversație dificilă, ce faci atunci când apare un moment stânjenitor, cum te prezinți și cum îi prezinți pe ceilalți, cum navighezi relațiile profesionale, evenimentele de business sau diferențele de statut fără să transformi bunele maniere în rigiditate.

Conceput într-un format practic și ușor de consultat, ghidul vorbește despre Eticheta de Business așa cum se manifestă ea astăzi: mai puțin despre reguli memorate și mai mult despre context, discernământ și capacitatea de a-i face pe ceilalți să se simtă respectați. Please enable JavaScript play-rounded-fill



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Ultimele zile pentru biletele Early Bird

Prima ediție Codul Bunelor Afaceri va avea loc pe 20 octombrie 2026, de la ora 17:00, la Odissea Sibiu.

Până pe 16 august 2026, biletele sunt disponibile la prețul Early Bird de 180 de lei. După această dată, prețul unui bilet va fi de 250 de lei.

Înscrieri și detalii: https://beremarkable.ro/codul-bunelor-afaceri/

O parte dintre companiile care s-au alăturat comunității bunelor maniere profesionale: Dwelling Study Department, Keller Williams, Retrasib, Kiwi Finance, Papervee, IMM Club și Blue Colibri.

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