Sistemul inteligent de trafic din Sibiu, prin intermediul căruia se va reduce aglomerația din intersecții, iar transportul în comun va fi prioritizat, va fi pornit la finalul verii. Municipalitatea face, zilele acestea, ultimele teste.

Proiectul dezvoltat de Primăria Municipiului Sibiu vizează implementarea unui sistem adaptiv de management al traficului (Intelligent Traffic System – ITS). Această inițiativă a presupus o modernizare profundă și o extindere a rețelei de semaforizare existente, acoperind atât intersecțiile cheie, cât și trecerile de pietoni strategice de pe principala axă de circulație est-vest a orașului.

„În cadrul proiectului au fost montate 163 de semafoare pentru vehicule și pentru pietoni pe străzile b-dul V. Milea, Piața Unirii, b-dul C. Coposu, str. Andrei Șaguna, b-dul Victoriei, șoseaua Alba Iulia, precum și în intersecțiile cu străzile adiacente. Prin intermediul senzorilor de trafic se vor colecta date despre valorile de trafic la nivelul fiecărei intersecții. Aceste date se vor transmite către centrul de comandă, care va adapta timpii de semaforizare, astfel încât traficul să mai fluent”, spune Mirela Gligore, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Beneficii pentru mobilitatea urbană

Scopul noului sistem ITS este optimizarea mobilității pe toate componentele sale rutiere. Una dintre principalele priorități ale proiectului o reprezintă eficientizarea transportului public, astfel încât autobuzele flotei Tursib să beneficieze de prioritate în trafic, reducându-se semnificativ întârzierile generate de blocajele de la orele de vârf.

De asemenea, vehiculele de intervenție ale serviciilor de urgență (poliție, pompieri, ambulanțe) vor fi prioritizate automat la trecerea prin aceste intersecții, garantând timpi de reacție mult mai rapizi și un acces prompt acolo unde fiecare secundă contează.

Pe lângă aceste facilități dedicate, noul sistem va asigura o fluidizare generală a circulației prin scurtarea timpilor de oprire la semafoare și diminuarea aglomerației. În plus, siguranța pietonilor este considerabil îmbunătățită prin dotarea trecerilor vizate cu butoane de cerere, oferind celor care se deplasează pe jos un control sporit și condiții mai sigure la traversare.

Când va fi pornit noul sistem

În acest moment, infrastructura tehnologică a sistemului ITS este complet instalată și parcurge o etapă esențială, cea a probelor tehnice. Intrarea sa în funcțiune se va realiza treptat, procesul urmând să fie finalizat complet până la data de 30 august. Primăria Municipiului Sibiu va informa publicul cu privire la debutul fiecărei etape de lansare.