Reacții după Matematică la Bac în Sibiu. Candidații spun că „a fost mai ușor decât în vară” / video foto

Elevii din Sibiu au susținut, marți, 11 august, cea de-a doua probă a examenului de Bacalaureat, sesiunea de toamnă. Candidații au avut de rezolvat proba obligatorie a profilului – Matematică sau Istorie – și au ieșit din sălile de examen cu speranța unor note de trecere sau, pentru cei care au promovat deja unele probe, a unor rezultate care să le permită obținerea notei finale necesare promovării examenului.

Pentru unii dintre elevi sibieni, subiectele au părut mai accesibile decât cele din sesiunea anterioară, în timp ce alții au recunoscut că nu s-au pregătit suficient pentru această sesiune.

„La matematică a fost mai ușor decât în sesiunea trecută. Mă aștept la o notă peste 5. Pentru sesiunea asta nu m-am pregătit. Mi s-au părut mai ușoare subiectele I și II. Mai departe vreau să merg la facultate, pe marketing”, a spus Ioana, elevă la Liceul Tehnologic „Johannes Lebel” din Tălmaciu.

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Și Gabriel, colegul său, a recunoscut că nu a acordat prea mult timp pregătirii pentru examen. „Nu m-am pregătit absolut deloc. Mi s-a părut mai ușor decât prima sesiune și mă aștept la un 5. Să sperăm. Nu știu ce o să fac după Bac, dar vreau să mă angajez și să fac bani”, a spus Gabriel, elev la Liceul Tehnologic „Johannes Lebel” din Tălmaciu.

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Pentru Vlăduț, de la Liceul „Avram Iancu”, examenul a avut și părți mai dificile. „În mare parte, a fost ușor, mai ales la subiectul al II-lea. Nu mi-a plăcut că au picat polinoame, a fost greu, pe acelea nu le-am știut. Sper să îl iau. Mă aștept la un 6,50, 7. Eu sper, dar nu cred că o să iau nota pe care mi-o doresc. Nu m-am strofocat mai mult, chit că trebuia. Da, asta e, îmi asum. Până la urmă, ce-o fi, o fi”, a spus elevul.

Din cei 631 candidaţi înscriși, 315 candidați au fost prezenți, 59 de candidaţi au

absentat, iar pentru 257 candidați notele obținute în sesiunile anterioare au fost recunoscute. Nu au existat candidați eliminați sau candidați care să susțină examenul cu subiectele de rezervă.

Urmează proba la alegere

Bacalaureatul de toamnă continuă miercuri, 12 august, cu proba la alegere a profilului și a specializării. Joi, 13 august, este programată proba la Limba și literatura maternă.

Primele rezultate vor fi afișate marți, 18 august, până la ora 12:00. Rezultatele vor fi publicate cu anonimizarea numelui și prenumelui candidaților, în conformitate cu prevederile privind protecția datelor cu caracter personal.

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