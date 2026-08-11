Pe scurt: Recordul de căldură al oceanelor a fost doborât din nou, iar oamenii de știință avertizează că El Niño abia se intensifică. Ce înseamnă asta pentru coastele Europei și nivelul mărilor.

Oceanele lumii au atins cele mai ridicate temperaturi înregistrate vreodată în luna iulie, alimentate parțial de fenomenul El Niño din Pacific, potrivit serviciului de monitorizare a climei al Uniunii Europene, citat de Mediafax.

Luna trecută a fost, la nivel global, a doua cea mai caldă lună iulie înregistrată vreodată.

Temperatura medie a suprafeței mării, în afara regiunilor polare, a fost de 20,96 grade Celsius luna trecută, depășind recordul anterior de 20,89 grade Celsius, stabilit în 2023. În Europa, temperaturile la suprafața mării au atins niveluri record de-a lungul coastei Atlanticului și în vestul Mediteranei, ceea ce a dus la valuri de căldură marine puternice și severe pe scară largă.

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Temperaturile mării au rămas excepțional de ridicate în mare parte a Pacificului tropical, unde fenomenul El Niño se dezvoltă și, potrivit sursei citate, se preconizează că se va intensifica în lunile următoare. El Niño este un tipar meteorologic natural din Pacific care, combinat cu încălzirea globală provocată de activitatea umană, poate provoca creșteri bruște de temperatură și fenomene meteorologice extreme.

Oamenii de știință atrag atenția că cel mai mare efect al încălzirii oceanelor este creșterea nivelului mării. Pe măsură ce apa se încălzește, aceasta se extinde, iar expansiunea termică este responsabilă pentru aproximativ o treime din creșterea nivelului mării înregistrată până în prezent de oamenii de știință. Această apă suplimentară invadează coastele joase și națiunile insulare.

Furtuni mai puternice și precipitații mai abundente

Suprafețele oceanice mai calde evaporă mai multă căldură și umiditate în atmosferă, ceea ce intensifică furtunile tropicale și aduce precipitații mai abundente. Oamenii de știință spun că fenomenul El Niño ar putea crește temporar temperaturile globale, însă efectele sale se resimt pe fondul încălzirii provocate de om, în special prin arderea combustibililor fosili.

Planeta este acum cu aproximativ 1,4 grade Celsius mai caldă în medie decât era la sfârșitul secolului al XIX-lea, mai arată sursa citată.