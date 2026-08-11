Restricții majore pe DN1 între Sibiu și Brașov: lucrări timp de 3 săptămâni

Drumul Național 1, una dintre cele mai intens circulate legături rutiere folosite de sibienii care se deplasează spre Brașov, va avea restricții importante de circulație începând de miercuri, 12 august 2026.

Lucrările de asfaltare programate între Vlădeni și Perșani vor afecta traficul timp de aproximativ trei săptămâni, iar autoritățile avertizează că în zonă se pot forma coloane mari de mașini.

Intervenția vizează așternerea unui covor asfaltic pe o porțiune de aproximativ șapte kilometri de DN1, între localitățile Vlădeni și Perșani.

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O bandă de pe DN1 va fi închisă. Traficul, dirijat cu semafoare

Pe durata lucrărilor va fi necesară închiderea unei benzi de circulație. Mașinile vor circula alternativ pe banda rămasă disponibilă, traficul urmând să fie dirijat cu ajutorul semafoarelor și al piloților de trafic.

Restricțiile sunt importante inclusiv pentru șoferii din Sibiu, DN1 fiind principala și una dintre cele mai intens circulate rute între Sibiu, Făgăraș și Brașov.

Autoritățile estimează că lucrările vor genera coloane mari de autoturisme și recomandă șoferilor care vor să evite zona să aleagă trasee alternative.

Prima rută ocolitoare: prin Poiana Mărului, Zărnești și Râșnov

Una dintre variantele recomandate pentru evitarea sectorului afectat presupune devierea de la Șercaia către Poiana Mărului, Zărnești și Râșnov, cu revenire spre Brașov pe DN73.

Traseul este: DN1 – Șercaia – DN73A – Poiana Mărului – Zărnești – Râșnov – DN73 – Brașov.

Ruta poate fi utilizată și în sens invers de șoferii care circulă dinspre Brașov către Sibiu.

A doua variantă: ocolire prin Hoghiz

Șoferii au la dispoziție și o rută prin Hoghiz, care permite evitarea sectorului Vlădeni–Perșani.

Traseul este: DN1 – Șercaia – DN1S – Hoghiz – DN13 – Brașov.

Și această variantă poate fi parcursă în ambele sensuri.

Rută prin Dumbrăvița și Hălchiu pentru mașinile sub 7,5 tone

Pentru traficul local și autovehiculele cu masa mai mică de 7,5 tone există o a treia variantă de ocolire.

Traseul recomandat este: DN1 – DN112J – Dumbrăvița – DN112C – Hălchiu – DN13 – Brașov.

Pe toate traseele alternative vor fi amplasate indicatoare temporare de orientare, astfel încât conducătorii auto să poată identifica mai ușor variantele de ocolire.

Restricțiile vor dura aproximativ trei săptămâni

Lucrările sunt programate să dureze aproximativ trei săptămâni. Constructorii nu vor lucra însă vinerea și nici în weekend, măsură care ar trebui să reducă impactul asupra traficului în perioadele în care DN1 este tranzitat de un număr mare de turiști.

Șoferii sunt sfătuiți să ia în calcul timpi suplimentari de deplasare, să urmărească semnalizarea temporară și să circule cu prudență în apropierea șantierului.